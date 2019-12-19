Kıbrıs’ı tanıyamaz hale geldiğini, Londra’da şehir merkezi nasılsa Lefkoşa’nın da böyle olduğunu ancak insanların refah düzeyinin artmadığını söyleyerek Turizmin ve eğitimin ülkeye katma değerinin ne olduğunun net olarak bilinmediğini ifade eden Nami, “Karanlık bir tünelde ne yaptığımızı bilmeden ekonomi yönetmeye çalışıyoruz” dedi

CTP milletvekili Özdil Nami de bütçe üzerine söz aldı. Nami, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bütçesinin görüşülmesine teamüllerden farklı olarak Bakan Taçoy’un icraatlarını anlatmasıyla başladıklarını söyledi.

Bakan’ın icraat olarak açıkladığı maddeleri tek tek değerlendiren Nami, “Mesele ‘siz-biz’ meselesi değil ama ‘irade koyduk ve çalışmaları ilerlettik’ intibası yarattınız” dedi.

Vizyon 2035 projesi ile ilgili çalışmaların kendi dönemlerinde başladığını söyleyen Nami, “Bakanlık müsteşarının ‘geçmiş hükümete bu projeyle ilgili sunum yapıldı ama onlar bunu önemsemedi’ açıklamalarını yadırgıyorum” şeklinde konuştu.

Özdil Nami, Vizyon 2035 projesine Taçoy’un verdiği önemi hükümet üyelerinin vermediğini de savundu.

Ekonomi konusuna değinen Nami, “Türkiye ile bir para birliğimiz var ama bu birliğin sağlıklı çalışabilmesi için sistemler yok. Enflasyon Vergisi’nin iadesi bütçeye de protokole de konulmalı. Aksi takdirde ağzınızla kuş tutsanız bu ekonomiye istikrar kazandıramazsınız. Türkiye ile ilgili ekonomik ilişkileri rayına oturmadıktan sonra çay kaşığı ile koyacaksınız, kepçe ile alınacak” dedi.

Yenilebilir enerji, akaryakıt, sanayi bölgeleri, Tekno Park gibi konularda da konuşan Nami, ülkede teşvik sisteminde köklü bir değişime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Eğitimin ve turizmin lokomotif sektör ilan edildiğini ama devletin bu sektörlerden gelir elde etmesinin önünün kapalı olduğunu belirten Özdil Nami, “Bu durum akıllara zarardır” diye konuştu.

Kıbrıs’ı tanıyamaz hale geldiğini belirten Nami, Londra’da şehir merkezi nasılsa Lefkoşa’nın da böyle olduğunu ancak insanların refah düzeyinin artmadığını söyledi.

Turizmin ve eğitimin ülkeye katma değerinin ne olduğunun net olarak bilinmediğini ifade eden Nami, “Karanlık bir tünelde ne yaptığımızı bilmeden ekonomi yönetmeye çalışıyoruz” dedi.

Nami, Kıb-Tek’e jeneratör alımı baskısının kendilerine de yapıldığını ama serinkanlı yaklaşarak önce rakamlara baktıklarını ve sorunları tespit ettiklerini dile getirdi.

Nami, yaşanan sorunları “pik saatlerde sistemde yüklenme”, “büyük jeneratörlerde sorun yaşanırsa yedeği olmaması”, “makinelerin eskimesi ve fazla tüketmesi” olarak aktardı.

Pik saatlerdeki yüklenmeyi engellemek için üçlü tarifeye geçildiğini belirten Nami, yedek santral konusunun çözülemediğini kaydetti.

Nami, “Rumlardan bağımsız olarak kendi tedbirlerimizi almalıyız. Türkiye ile enterkonnekte kablo meselesinin orta vadede gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum ama bizim sorunumuz orta vadede başlayacak. Türkiye, KKTC’ye enterkonnekte bağlantı yaparak AB ile ilişkileri tehlikeye atmak istemiyor. Görünmeyen direnç de şu; Türkiye’de enerji özelleşti. Biz de bu sisteme bağlanırsak biz de aktör olacağız. Güneş enerjisi ile elektriği ucuza mal edersek endişe konusu olacak” dedi.

Nami, bunların değerlendirdiğini ve jeneratör alımına karar verdiklerini söyledi, “Sayın Taçoy bu konuyu iyi değerlendirin” şeklinde konuştu.