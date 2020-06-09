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"Kapalı Maraş yıl sonuna kadar açılabilir"

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"Kapalı Maraş yıl sonuna kadar açılabilir"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş ile ilgili önemli çalışmaların yapıldığını belirterek, siyasi iradenin ortaya koyulması durumunda yıl sonuna kadar Kapalı Maraş’ın açılabileceğini söyledi.

UBP’den verilen bilgiye göre, TV Güneş’de “Kürsü” programına katılan Oğuzhan Hasipoğlu, Kapalı Maraş ve Meclise önerdikleri çevre yasası ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“BU SENE AÇILMAMASI İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Kapalı Maraş ile açıklamalarını işaret eden Hasipoğlu, yapılan açıklamanın kendilerini sevindirdiğini, aynı zamanda teşvik de ettiğini dile getirdi.

Pandemi sürecinden önce Kapalı Maraş’ta önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatan Hasipoğlu, “Orada ortak irade ortaya kondu. Kapalı Maraş, KKTC toprağı ve KKTC yönetiminde uluslararası hukuka uygun olarak açılacak. Bunun formülü, yol haritası çizildi. Teknik çalışmalar yapılıyor. Hukuki ve siyasi çalışmalar başladı. Her iki ülkede de bu irade olduktan sonra bunu bu sene bitmeden açmamamız için hiçbir sebep yok” dedi.

“45 YILDIR KAPALI TUTULMASININ MANTIĞI OLAMAZ”

Hasipoğlu, Maraş’ın kapalı kalmasının sebebinin federasyon zihniyeti olduğunu belirterek “Kapalı Maraş’ı bir gün Rum bizimle anlaşacak, keyfini bekleyeceğiz diye 45 yıldır kapalı tutulmasının mantığı olamaz. Bu açılımı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu bunlara ek olarak, açılımın en üstteki siyasi iradenin imzasıyla olabileceğini ifade etti.

“CEZALAR 100 KATINA ÇIKIYOR”

Meclis’e sundukları çevre yasasıyla ilgili öneri hakkında da bilgi veren Hasipoğlu, cezaların 100 katına çıkacağına dikkat çekti.

“Çevre hukukumuzda kirleten öder prensibi var. Ama bu prensip uygulamada, ben kirletmeye devam ederim, cezayı da öderim şeklindedir” diye konuşan Hasipoğlu, özellikle fosil yakıt kullanan büyük tesislerin yarattığı hava ve deniz kirliliğine uygulanan cezaların, bu kirliliğin maddi ve manevi bedelinden çok daha hafif kaldığını söyledi.

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Etiketler; #Oğuzhan Hasipoğlu #Kapalı Maraş
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