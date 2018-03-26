Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik: no 2) Yasa Tasarısı oybirligiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik: no 2) Yasa Tasarısı görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

PİLLİ

UBP milletvekili Ali Pilli, çok sayıda kamu çalışanının ikinci iş yaptığını söyleyerek, kamu reformunun şart olduğunu belirtti.

Pilli, ikinci iş yapan memurların vergi kaçakçısı durumuna düştüğünü söyleyerek, reform yapılarak tüm bu sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Doktor ihtiyacının karşılanması gerektiğine de işaret eden Pilli, doktor olmadan hastane açılmasının anlamı olmadığını belirtti.

ÇAĞMAN

DP milletvekili Koral Çağman, gerekli düzenlemenin yapılmasıyla ikinci iş ile ilgili sorun kalmayacağına inandığını belirtti.

Çağman, ikinci iş konusunun denetlenmesi, fazladan çalışandan da vergisini alacak bir düzenlenme yapılması yönünde çalışma yapılması görüşünü paylaştı.

BESİM

Sağlık Bakanı Filiz Besim düzenlemeyi önemli bulduklarını yasağa uymayan herkese aynı uygulamanın yapılması gerektiğini belirtti.

Besim, yapılan uygulamanın çalışma barışını bozduğunu kamu reformunun hızla yapılması gerektiğini, aksi halde toplumsal olarak ciddi sıkıntılar oluşabileceğini kaydetti.

Besim, eşit adil bir çalışma düzeni sağlanması konusunda ilgili tüm yasaların hızla çıkarılması ve eşitsizliklerin giderilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Döner Sermaye Yasası ile Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın birlikte çalışıldığını söyleyen Besim, Hasta Hakları, Kamu Tabipler Yasası gibi yasalarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa oybirliğiyle kabul edildi.