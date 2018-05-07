"Kamu reformu 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilecek"

Yerel yönetimler ve kamu reformunun 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleri olduğunu söyleyen Başbakan Erhürman, bu reformları tamamlayarak ayrılacak bütçeyi kullanmayı istediklerini kaydetti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 62. madde tahtında söz alan UBP Milletvekili Hasan Taçoy, “mali protokolün içeriği” konusunda konuşma yaptı.

Taçoy, mali protokolün imzalandığını basında çıkan haberlerden öğrendiklerini belirterek, bir yıl geçerliliği olan protokolün içeriğinin ne olduğunu sordu.

İçerikte bir değişiklik yapılıp yapılmadığını soran Taçoy, arkasından 2019 protokolünün geleceğini, dolayısıyla tüm içeriğin halk tarafından bilinmesi gerektiğini ifade etti.

ERHÜRMAN

Başbakan Tufan Erhürman, 2016-18 Yapısal Dönüşüm Programı’nın 2018 sonunda biteceğini belirtti.

2016-18 Yapısal Dönüşüm Programı kitapçığında her yıl yıllık protokol imzalanacağının yer aldığını söyleyen Erhürman, nisan ayında imzaladığı protokolün bir yıllık protokol olduğunu, imzanın hükümet değiştiğinden ötürü atılmadığını kaydetti.

Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’ün de başbakanlığı döneminde iki kez bu imzayı attığını vurguladı.

Metinlerin içinde yeni taahhütler olmadığını, aktarılacak para miktarının anlatıldığını söyleyen Erhürman, Resmi Gazete’de de bu metnin yayımlanacağını ifade etti.

Erhürman, “Bunlar rutin protokoldür. Bunları ben imzaladım. Bize aktarılacak paranın serbest kalması için yapılması gereken bir prosedür ve rutin olduğu için açıklama ihtiyacı hissetmedim” dedi.

Erhürman, reform destek ödeneğinin 960 milyon TL olduğunu, yılsonuna kadar yapılacak reformlar kadar bu desteğin kullanılabileceğini belirtti.

Yerel yönetimler ve kamu reformunun 2018 yılı sonuna kadar gerçekleştirilmesi hedefleri olduğunu söyleyen Erhürman, bu reformları tamamlayarak ayrılacak bütçeyi kullanmayı istediklerini kaydetti.

Daha sonra Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Doğuş Derya, komitenin “Lefkoşa Kazasına Bağlı Alayköy’de Salih Hamitoğlu Adına Kayıtlı Koçan No.802 (Yeni) Pafta No: S30.C06.A.4, Köy İçi Ada/Blok:161 Parsel: 10’da Kain 301.00 m2 Alandaki Arazi İçerisinde Bulunan Emlakın İstibdalinin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”na ilişkin raporu okudu. Görüşülen tasarının ivediliği bulunmadığı için üçüncü görüşmesi bir sonraki oturumda yapılacak.