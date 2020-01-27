Kamu çalışanlarına % 5.5 hayat pahalılığı ödenecek

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu Birinci Boyut programına katılarak KKTC’nin mali yapısı ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için gerekli bütçenin ne olduğuna yönelik soruları yanıtladı.

Bakan Amcaoğlu, kamu çalışanlarının ve emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yüzde 5.5 - 6 oranında hayat pahalılığı yansıyacağını açıkladı.

Amcaoğlu, “Özellikle Ocak ayı sonunda gerçekleşen hayat pahalılığı oranları ki yüzde 4.09’dur. Bunun üzerinde bazı vergi düzenlemeleri ile birlikte şahsi indirimlerin de yeniden hayata geçirilmesi ile yaklaşık 5.5 - 6 seviyelerinde tüm kamu çalışanlarına ve emeklilere yansıması ile ilgili çalışmalar tamamlanmıştır. Çarşamba günü emeklilerin, Cuma günü de kamu çalışanları ödenmesi ile hayat pahalılığı maaşlara yansıtılacak”dedi.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, gelinen noktada hem hayat pahalılığı ile ilgili uygulama yapacaklarını hem de asgari ücrete paralel bir şekilde artışların uygulanacağını ifade etti.

“ÜLKENİN MALİYESİ’NİN GÖREVİ SADECE MAAŞ ÖDEMEK DEĞİLDİR”

Amcaoğlu, “Ülkenin Maliyesi’nin görevi sadece maaş ödemek değildir. Maaş ve ödemeler dışında yaptıklarımızı da sürekli her ay sonu basın aracılığı ile vatandaşla paylaşıyoruz. Yaklaşık 235 Milyon TL’lik bir cari borç açığını güncelleyen bir Maliye Bakanı olarak geçmişe baktığımızda şuan önümüzde öyle devasa duran bir sıkıntı yok” diye konuştu.

“BU AY Kİ ÖNGÖRÜMÜZ YEREL GELİRLERDE 520 MILYON TL’NIN ÜZERİNE ÇIKMAK”

Amaçlarının direkt vergilere ulaşmada, direkt vergileri tahsil etmede hareket gabiliyetlerini artırarak yerel gelirlerinin yükselmesine olanak sağlamak olduğunu kaydeden Amcaoğlu, “420 Milyon TL beklenen Ocak 2020 Yerel gelirlerinin en az 500 Milyon TL olarak gerçekleşmesi için adım attık. Bu ay ki öngörümüz 420 Milyon TL değil 520 Milyon TL’nin üzerine çıkmak”dedi.

“ELEKTRİK KURUMU DEVLET ADINA ÜRETİMİN MİSYONU OLARAK LİDERLİĞİNİ YAPAN ARZ GÜVENLİĞİNİN EN BÜYÜK EMNİYET SUPABIDIR”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile devletin yıllardır tartışma durumu olan borç alacak ilişkisinin sonuçlanmasının da önemli bir aşama olduğunu söyledi.

Bakan Amcaoğlu, “Çok önemli bir aşama kaydettik ve sonuçlandırdık.Yıllardır konuşulan ve mahsuplaşma noktasında Kıbrıs Türk Eletrik Kurumu ile devletin tartışma durumu olduğu önemli bir sorunu ortadan kaldırdık. Geçen hafta yapmış olduğumuz açıklama ile artık Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu ile devlet arasında birbirine borç alacak ilişkisinden dolayı ortaya çıkacak tartışmalar yaşanmayacak. Bunlar hem yasal hem teknik anlamda sonuçlandırıldı. Yaklaşık 500 Milyon TL bir bedel karşılığında devletin ve Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu arasında borç alacak ilişkisinin sonuçlandırılması çok önemli bir aşamadır”dedi…..



Uzun zamandan beridir ilk kez Elektrik Kurumu’nun normal beyanlarını sunmada ve her ay yaklaşık 15 Milyon TL bir meblağı devletin veznelerine yatırmaya başladığını belirten Amacoğlu, “Bu sevindirici bir olaydır. Çünkü Elektrik Kurumu bizim için son derece önemli ve devlet adına üretimin misyonu olarak liderliğini yapan arz güvenliğinin en büyük emniyet supabıdır”dedi.

“GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞLATTIĞI HASTANE İNŞAATI DEVLETE AKTARILIYOR”

Bakan Amcaoğlu, ülkenin karayolları, eğitim ve hasatane gibi ihtiyaçlarını da dikkate alarak, kaynak ve imkanları zorlayarak olanak yaratmaya çalışıldığını da ifade etti.

Bakan Amcaoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi’nin başlatmış olduğu hastane inşaatı ile ilgili bazı çalışmalar yaptıklarını da açıkladı.

Amcaoğlu, “18 yoğun bakım ünitesi içeren, 126 yataklı yaklaşık 15 bin metre karelik hastaneden bahsediyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi’nin bize teklifi devlete olan ihtiyat sandığı, sosyal sigorta primleri ve vergi borçlarına dair bu ilgili binanın mahsuplaşarak devlete aktarılması.Ve Sağlık Bakanlığı’nın kendi fonu ile bu hastaneyi çok kısa sürede ihaleye çıkarak sonuçlandırıp Girne ve ülke halkının hizmetine sunabilmesidir.Bugün Girne Amerikan Üniversitesi’nin yetkilileri ile biraraya gelerek bu konu ile ilgili son adımlar atılacak. Sağlıkta ülke içerisindeki imkanlar artırılarak sevklere ödenmiş olan rakamlarla yeni bir hastaneye kavuşmuş olmanın en büyük sebeplerinden biri olunacak” diye konuştu.

“AYLAR ÖNCESİNDEN SEYRÜSEFER HARÇLARININ HAYAT PAHALILIĞI ORANLARININ ALTINDA OLACAĞINI SÖYLEDİM”

Bütün adımları doğru şekilde atmaya çalıştıklarını belirten Amcaoğlu, aylar öncesinden seyrüsefer harçlarının hayat pahalılığı oranlarının altında olacağını söylediğini anımsattı.

Maliye Bakanı Amcaoğlu, “Yaptığımız kabadayı zam bütün damga, resim ve harçlara yüzde 8 ila 10 arasında. Yani geçmişte yüzde 32’lik zamlarla karşı karşıya kalan hatta yüzde 100’lük zamlarla karşı karşıya kalan bir toplumun evladıyım ben. Ama şu da vardır ki! birşeylerin devami için aylar öncesinden söylendiği şekilde 11.66’lık hayat pahalılığı altında yüzde 8’lik artış yapıldı.Şu bir gerçek biribirimizi suçlayarak bir yerlere gelemiyoruz” dedi.

“HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİN TC İLE İMZALANAN PROTOKOLLERE İHTİYAÇ VAR”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkenin hizmetler sektörü eğitim ve turizm için konulan hedeflere ulaşmaı için Türkiye ile imzalanan protokollere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, “Muhalefetteyken en önemli eleştirileri yapanlardan birisiydim. Şuanki muhalefette protokol üzerine yaptığı eleştirilerde haklıdırlar. Türkiye ile 3 yıllık protokoller imzalanmak zorundadır dedim. Bu ülkenin hizmetler sektöründe koymuş olduğu hedeflere ulaşması için bu protokollere ihtiyacı vardır. Bunları imzalamak zorundasınız. Doğrudur halen daha imzalanmadı. Ama Sayın Başabakn ile bu konuda ben görüştüm. En yakın zamanda imzalanacağını söyledi. Yani bu ülkenin gerçekleri vardır. Bu ülkenin gerçekleri sadece protokolün imzalanması değildir. Bu ülkenin gerçekleri kendi gerçek gücünü görebilme noktasında adımları atmasından kaynaklanmaktadır”dedi….

“4’LÜ KOALİSYON HÜKÜMETİNİN EKONOMİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMASINI GÖRMEDİM”

Bakan Amcaoğlu bir soru üzerine 4’lü koalisyon hükümeti döneminde ekonomi üzerine yapılan çalışmayı görmediğini ancak değerli bir çalışma olduğunu ve kimsenin hükümetteyken ülkenin kötülüğünü asla düşünmediğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Sırf o dönemde muhalefetteyken yaptıkları yanlıştır deme lüksüne sahip değilim. Çünkü birileri bir şekilde gaile taşıyorsa o dönemdeki sıkıntıların insanların hayatına gerçekten önemli sekte vurduğuna inanıyorsa bazı adımlar atılması noktasında çalışma yapıyorsa değerlendirilmesi lazımdır.Henüz daha alıp değerlendirme şansına sahip olamadım. Şuana kadar Maliye Bakanlığı’nın dinamiklerinin oturması için çaba sarf ettik” dedi.

"TÜP GAZI DA KONTROLLÜ ÜRÜNLER LİSTESİNE ALMALIYIZ"

Tüp gaz’ın kontrollü ürünler listesinde yer almadığına da dikkati çeken Bakan Amcaoğlu, “akaryakıt gibi emirname ile tüp gazı da kontrollü ürünler listesine almamız gerektiği kanaatindeyim.Vatandaş çok da haklıdır. Kar marjlarını o kadar yükselterek ilgili ithalatçı firmaların insanımızın cebine elini atmaması lazımdır. Biz akaryakıta, elektriğe 8 aydır zam yapmadık. İhtiyaç olmadığından değil gereklilikten dolayı zam yapmadık. Demek ki İlgili ticari hayatla iştikal eden işletmelerimiz kendi özel eleştirilerini yapıp insanımızın ödeyeceği o rakamlarla alakalı iyileştirmeleri yapmak zorundadırlar diye düşünüyorum. Lütfen daha dikkatli fiyat belirlensin”dedi….

“TÜNELİN İÇİNE GİRMİŞİK, TÜNELİN UCUNDA IŞIK GÖRMÜYORMUŞUZ GİBİ SÖYLEMLER BİZİM SÖYLEMLERİMİZ DEĞİLDİR”

“BİZ HEP GÜN IŞIĞINDA GÜNEŞİN ALTINDA YÜRÜYORUZ. O YÜZDEN ÖNÜMÜZÜ İYİCE GÖREBİLİYORUZ”

“Umutsuzluk bizim öngörümüz değil. Bizim öngörümüz çalışmak, çalışmak ve daha çok çalışmaktır. Çalışarak hedeflerimize ulaşmanın yollarını zorlamaktır. Yoksa tünelin içine girmişik, tünelin ucunda ışık görmüyormuşuz gibi söylemler bizim söylemlerimiz değildir. Çünkü biz hep gün ışığında güneşin altında yürüyoruz. O yüzden önümüzü iyice görebiliyoruz. Sıkıntılar varsa aşma noktasında gerekli hareketleri gerçekleştireceğiz”….



“CB SEÇİMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN KAYNAK ŞUAN İÇİN 6-10 MİLYON TL”

“FİNANSMAN KAYNAĞIMIZ YOKTUR DİYE SEÇİMİ ERTELEME GİBİ LÜKSÜMÜZ SÖZ KONUSU BİLE DEĞİL”

“GEREKLİ FİNANSMAN KAYNAKLARI SAĞLAYACAĞIZ”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Nisan ayında gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimi için şuan öngörülen finans kaynağının 6 ila 10 Milyon TL olduğunu açıkladı.

Amcaoğlu, “Yüksek Seçim Kurulu’nun talepleri bizim için son derece çok önemli. Sağlıklı bir seçimin olabilmesi için adımlar tek tek atılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Yani paramız yoktur, finansman kaynağımız yoktur diye seçimi erteleme gibi lüksümüz söz konusu bile değildir. İhtiyaçlar ne ise ona göre gerekli finansman kaynaklar ki mevcuttur, aktarılarak, seçimin sağlıklı bir ortamda gerçeklemesi sağlanacaktır. 6 ila 10 Milyon TL civarında düşünüyoruz. Tabi ki yine söylüyorum o günkü ihtiyaçlar ne şekilde olacağı henüz daha konuşulmaya başlandı Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve ekibi tarafından. Biz bunları dikkate alıp, herşeyin eksiksiz tamamlanması ile ilgili adımları atacağız.Ve gerekli finansman kaynakları sağlayacağız” dedi.