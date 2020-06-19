Kabineden sadece Üstel gitti

Başbakan Ersin Tatar'ın bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunduğu yeni kabinede hakkında soruşturma bulunduğu için dokunulmazlığı kaldırılan Aytaç Çaluda'nın bulunması nedeniyle veto edilmesinin ardından saat 15.30 sıralarında Başabakan Tatar'ın yeniden bir kabine sunması sonrasında Akıncı'dan yeni kabineye onay çıktı.

Yeni Kabinede Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel'in yerine UBP Girne milletvekili Kutlu Evren'in görev alacağı açıklandı.

Cumhurbakanlığında az önce tamamalanan partiler ile Cumhurbaşkanı Akıncı'nın yaptığı toplantının bitişinde Saray'dan ayrılırken açıklama yapan Başbakan Tatar, yeni Turizm ve Çevre Bakanı'nın Kutlu Evren olduğunu açıkladı.