Kabine yarın sabah Cumhurbaşkanı'na sunuluyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman başkanlığında kurulan 4’lü koalisyon hükümetinin kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacak.

CTP Genel Başkanı Erhürman, saat 09.00’da Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilecek.4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin protokolü bugün parti liderleri arasında imzalanmıştı.

MECLİS KABİNENİN ONAYI İÇİN 13.00’TE TOPLANACAK

Koalisyon protokolünün bugün imzalanmasının ardından yeni kabine yarın sabah 09.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunulacak ve ardından Meclis’in bilgisine getirilecek. Meclis Genel Kurulu bu amaçla yarın saat 13.00’te toplanacak.

Başbakanlık’ta devir teslim töreni de yarın yapılacak ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman Başbakanlık görevini, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’den saat 14.00’te devralacak.

Dışişleri Bakanlığı’ndaki devir teslim töreni de yarın 15.00’te.