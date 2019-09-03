 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
"Güney-Kuzey arasındaki geçişler hızlandırılmalı"
38 0
Elektrikte süresiz grev kararı
Elektrikte süresiz grev kararı
12 0
 
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
Sanal bet soruşturması derinleşiyor
66 0
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
Erülkü Anı Maçı, Lefke'nin
103 0
Toykan imzaladı
Toykan imzaladı
62 0
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
Lute ile Akıncı bugün yeniden görüşecek
9 0
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
22 0
banner82

Juncker'den, doğalgaz konusunda Akıncı'nın önerisine destek

banner27

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliğin ortadan kaldırılması ve hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum Lider’e yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği yanıtta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti

Juncker'den, doğalgaz konusunda Akıncı'nın önerisine destek
banner267

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, Verwey’e, Rum Lider Anastasiadis’e yaptığı hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin önerisi hakkında ayrıntılı bilgi vererek, Kıbrıs sorunundaki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, hidrokarbonlarla ilgili önerisi hakkında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'yi 13 Temmuz’da gönderdiği mektuplarla bilgilendirmişti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu’nun Yapısal Reformları Destekleme Ofisi Genel Direktörü Maarten Verwey görüşmede, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in Cumhurbaşkanı Akıncı’ya gönderdiği cevabi mektubunu da iletti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Doğu Akdeniz’de tırmanan gerginliğin ortadan kaldırılması ve hidrokarbon kaynaklarının birlikte yönetilmesine ilişkin Rum Lider’e yaptığı öneriler hakkında kendisine gönderdiği mektubuna verdiği yanıtta, hidrokarbon kaynaklarının Kıbrıs’ta iki halka yarar sağlayacağı, barış ve istikrara katkıda bulunacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Juncker, bunun en iyi yolunun Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme ulaşılması olduğunu ifade etti.

Juncker mektubunda ayrıca, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 9 Ağustos’ta Rum liderle yaptığı görüşme, BM Genel Sekreteri’nin Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute ile yürütülen çalışmalar ve BM Genel Sekreteri ile görüşülecek olmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Juncker, Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs sorununun çözümü için BM gözetimindeki çalışmalara desteğini de yineledi.

Juncker, cep telefonlarının Kıbrıs’ın tümünde çalışır hale gelmesi ile ilgili güven artırıcı önlemin hayata geçmesinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın gösterdiği liderliği selamladı ve bunun iki taraf arasındaki güvenin gelişmesine katkı yapacağına inandığını ifade etti. 

Görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Hukuk Danışmanı Sülen Karabacak, Dış İlişkiler Uzmanı İpek Borman, Avrupa Komisyonu Kıbrıs’ta Çözüm Destek Ofisi Masası Şefi Kjartan Björnnson ve Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıs Temsilcisi İeroteos Papadopulos da hazır bulundu.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.