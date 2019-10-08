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“İstisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmeli"

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“İstisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmeli"
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı. CTP Milletvekili Doğuş Derya, “Yurttaşlık Yasası” konulu konuşmasına başlarken, yapıcı bir muhalefet anlayışıyla hareket ettiklerine işaret etti.

Yurttaşlık Yasası’na ilişkin değişiklikleri CTP’nin hükümet olduğu çeşitli dönemlerde gündeme taşıdığını söyleyen Derya, yasanın herkese eşit ve adil uygulanması noktasına bazı değişikliklere ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Derya, bahsedeceği değişiklik ve önerilerin dini, dili, doğrum yeri ve etnik kökeni fark etmeksizin tüm insanlara yönelik objektif kuralların yerleşmesi için yapılacak öneriler olduğunu söyledi. Her ülkenin kendi içinde koşulları bulunduğunu söyleyen Derya, ülkenin küçük bir ada olduğunun unutulmaması gerektiğini kaydetti.

Türkiyeli Kıbrıslı değil, farklı ülkelerden gelen çok sayıda kişinin ülkede yaşadığını söyleyen Derya, konunun Türkiyeli-Kıbrıslı’ya indirgenmemesi gerektiğini, hiçbir ülkenin yurttaşlığını kriterler olmadan vermediğini ve her ülkenin kendine özgü kriterler belirlediğini belirtti.

Yurttaşlık konusunun belli dönemlerde istismar edildiğini savunan Derya, yine bazı dönemlerde istisnai yurttaşlık konusunun istismar edildiğini, tanımına uymayan şekilde Bakanlar Kurulu’nun istisnai vatandaşlık uygulamasına gidildiğini söyledi.

Derya, yeni Yurttaşlık Yasası’na yönelik önerilerini şöyle sıraladı:

“İstisnai yurttaşlık verme yetkisinin Bakanlar Kurulu’ndan alınarak Meclise verilmesi, nüfus sayımı yapılması için girişimde bulunmalı, vatandaşlık verilmesine yönelik objektif kriterler çerçevesinde kota belirlenmeli, Beyaz Kimlik konusunda bürokratik zorlukların ortadan kaldırılmalı kolaylaştırılmalı, yurttaş olma kriterleri genişletilmeli, entegrasyon programı oluşturulmalı, yurttaşlıktan çıkarılma koşulları yeniden belirlenmeli”

Derya, İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’ne destek belirterek, bazı sorular yöneltti.

Bakana verilen yetkilerin çok geniş ve problemli olduğunu savunan Derya, İkamet İzinleri ve Vizeler Tüzüğü’nü yasa olarak geçirilmesi önerisinde bulundu. Derya, yasanın Meclise gelmemesinin nedenini sordu.

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