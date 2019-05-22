"İstikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacaktır”

aşbakan Başkanı Ersin Tatar, A haber isimli televizyon kanalına verdiği röportajda, “Uyum içinde çalışabilecek olan bu hükümetten halkımız bir umut beklemektedir. Hem Kıbrıs konusu bağlamında, hem ekonomik anlamda halkımızın refaha ermesi huzurlu ve istikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacaktır” dedi

Başbakan Ersin Tatar, “İstikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacak” dedi.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Başbakan Başkanı Ersin Tatar, A haber isimli televizyon kanalına verdiği röportajda, “Uyum içinde çalışabilecek olan bu hükümetten halkımız bir umut beklemektedir. Hem Kıbrıs konusu bağlamında, hem ekonomik anlamda halkımızın refaha ermesi huzurlu ve istikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacaktır” dedi.



Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın çok daha etkili bir Dışişleri Bakanlığı dönemi geçireceğini dile getirerek, “UBP-HP hükümeti olarak hem kendi Dışişleri Bakanı’mızın elini güçlendirmiş oluyoruz hem de Dışişleri Bakanı’mıza bundan böyle ‘git görüş arkandayız’ diyebilecek bir pozisyondayız” ifadesini kullandı.

KKTC’de bir hükümet boşluğu yaşandığını söyleyen Tatar, “Görüşmelerin ardından kabineyi Cumhurbaşkanı’na sunduk. KKTC için hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Ülkemiz sıkıntılı bir dönemden geçmiştir. Uyum içinde çalışabilecek olan bu hükümetten halkımız bir umut beklemektedir. Hem Kıbrıs konusu bağlamında hem ekonomik meselelerde halkımızın refaha ermesi, huzurlu ve istikrarlı bir ortam için bu hükmet bir fırsat olacaktır” dedi.

“ÖZERSAY ETKİLİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DÖNEMİ GEÇİRECEK”

Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın çok etkili bir Dışişleri Bakanlığı dönemi geçireceğini, Özersay’ın da kendisi için “iyi bir maliyeci, iyi bir ekonomist” nitelemsi yaptığını belirten Tatar, “Dolayısıyla birbirimizi tamamlayıcı özelliklerimiz bulunmaktadır. Günün sonunda KKTC’yi yönetecek bir hükümet modeli ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.

“SİYASETTE YOLCULUĞUM UZUN OLDU”

“Bugün Başbakanlığı devralıyorum bu benim için bir onur meselesidir. Siyasette adım adım gidersiniz. Benim de bu yolculuğum uzun bir yolculuk olmuştur. UBP tabanına, partililerimize, milletvekillerine, bana güvenen herkese teşekkür eder, kucaklarım. Medya mensupları da bu dönemde süreci hem ülkede hem yurt dışında takip etmiştir ayrıca teşekkür ediyorum” diyen Tatar, yeni hükümetin Türkiye ile ilişkilerini en iyi şekilde götüreceğini kaydetti.

KKTC’nin istikrarlı ve güven ortamında; aynı zamanda bölgede kritik bir noktada olduğunu dile getiren Tatar sözlerine şöyle devam etti:

“ Anavatanımız Türkiye’nin şu anda sondaj faaliyetleri devam etmektedir. Bizim de savunduğumuz Türkiye Cumhuriyeti, mavi vatan ve KKTC üçlüsünün Doğu Akdeniz deki gelişmeler dikkate alındığında birlikte çok daha güçlüyüz. Denizlerdeki haklarımız ve çıkarlarımızı daha etkin koruyabilme durumundayız.

“HÜKÜMET, TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ EN İYİ ŞEKİLDE GÖTÜRME DÜŞÜNCESİNDE”

Şu anda uyum içinde çalışacak olan hükümet Türkiye ile ilişkilerini en iyi şekilde götürme düşüncesindedir. Hükümet programında da bu vardır. Bölgede istikrar ve Türkiye ile güzel ilişkiler vardır. Nüfusumuz bellidir ancak fevkalade önemli bir noktadayız. Dolayısı ile KKTC’nin iyi yönetilmesi gerekmektedir. Türkiye ile olan ilişkilere önem veriyoruz”.

“REÇETELERİ BİLİYORUZ...EKONOMİDE İDDİALIYIZ”

Geçmiş tecrübelerle ekonomideki sorunları aşacak reçeteleri bildiklerini dile getiren Tatar, ekonomik konularda iddialı olduklarını söyledi.

Geçen dönem mali protokolün hayata geçememesinin ekonomik sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Tatar, “Bu dönemde geçmiş tecrübelerle ekonomideki sorunları aşacak reçeteleri biliyoruz. Bu konuda iddialıyız. Bu sorunlar çözülecek ve KKTC ‘de bir kalkınma hamlesi olacaktır” dedi.



“FEDERASYON SÜRECİ TÜKENDİ...”

Federasyon sürecinin tükendiğini kaydeden Tatar, masada alternatif bir model olması konusunda görüşbirlikleri olduğunu belirtti.

UBP’nin, ulusal davayı yakından izleyen hassasiyeti olan bir parti olduğunu, Türkiye ile istişare içinde politikaları gözden geçirmekte olduklarını söyleyen Tatar, “Federasyon süreci tükenmiştir. Diplomatik alanda federasyon masada olsun, fakat müzakerelere tekrar devam edecekse masada alternatif bir model olması konusunda görüş birliğimiz var” şeklinde konuştu.

Halkın Partisi ile uyum içinde çalışacak bir hükümetin son derece önemli olduğunu söyleyen Tatar, “Bir önceki hükümet sol kanadı temsil eden CTP ve TDP daha çok Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın politikalarını izleyen ona yakın bir duruş sergilemiş ve federasyondan başka bir modele hazır olmadıklarını belirtmişlerdir” dedi.

Başbakan Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz alternatiflerden de bahsediyoruz o anlamda Türkiye Cumhuriyeti ile daha yakın bir düşüncedeyiz. UBP ve HP hükümeti olarak hem kendi Dışişleri Bakanı’mızın elini güçlendirmiş oluyoruz hem de Dışişleri Bakanı’mıza git görüş arkandayız diyebilecek bir pozisyondayız.

Meclisten de bu yönde istediğimiz kararı çıkartabiliriz. Halbuki bir önceki dönemde Özersay Kıbrıs’ta Rumlarla bir ortaklık süreci tükendi dediğinde hemen çatlak sesler çıkıyordu. Bu dönemde Kudret Bey görevini en etkili bir şekilde yapabilir. Bu hükümetin Türkiye ile çok daha uyumlu çalışması söz konusudur. Hem Kıbrıs meselesi hem de ekonomik bağlamda çok daha uyumlu bir döneme gireceğiz”.