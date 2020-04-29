CTP Başkanı Erhürman, “Evli ve çocuklu olanların işsizlik sigortasının 2 bin 600 TL’den bin 500’e düşmesi sigortaları kurtaracak mı?” diye sordu

Meclis dün toplandı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te konuşma yaptı.

Erhürman, içinde bulunulan krizin bir kişinin, üç kişinin başarıyla atlatabileceği bir kriz olmadığını kaydederek, hükümete “sorumluluğu paylaşın” seslenişinde bulundu.

Yasa gücündeki kararnamelerin Anayasa’ya aykırı olduğunu, muhalefetin girişimiyle kararnamelerin komiteye geldiğini ve yasa tasarısı olarak Genel Kurul’a sevk edileceğini belirten Erhürman, bunun yapıcı muhalefet anlayışının sonucu olduğunu belirtti.

Bilim kurullarının birden fazla olduğunu, bunun tek olması gerektiğine ilişkin görüşlerini yineleyen Erhürman, “Kurulun açılımla ilgili kriterleri duymuş değiliz. Yeniden açılma için test sayısının artırılmasıyla mı ilgiliydi? Hiçbir şekilde, istişare süreçleri çalıştırılmıyor. Olanları basından takip etmek zorunda bırakılıyoruz.” şeklinde konuştu.

Tufan Erhürman, destek ödemeleriyle ilgili tüzük konusunda keşmekeş yaratıldığını da belirterek, işçi durdurma konusunda bir düzenleme yapılmadığını ama hükümetin “işten durdurma yasaklanacak” açıklamasında bulunduğunu söyledi.

Erhürman, işsizlik sigortasından alınan paranın bekar evli ya da çocuklu olma kriterlerine bakılmaksızın bin 500’e sabitlendiğini kaydederek, “Evli ve çocuklu olanların işsizlik sigortasının 2 bin 600 TL’den bin 500’e düşmesi sigortaları kurtaracak mı? Hem yanlış yapacaksınız hem de eleştiri kabul etmeyecekseniz? Bu, inanılır gibi değil. Bu düzenle Meclis’e getirilmeli ve yanlış düzeltilmeli” şeklinde konuştu.

Bu ödeneklerin tasarruf konusu olmaması, iç borçlanmaya gidilmesi gerektiğini daha önce de hükümete söylediklerini ifade eden Erhürman, “İşten durdurulan kaç insan var?” diye sordu.

Tufan Erhürman, kısmi çalışma ödeneği konusunda yapılacak düzenleme için muhalefetle istişare edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda yapılacak bir hatanın iş hayatını alt üst edeceğini dile getirdi.

Erhürman, konuşmasında Başbakan’a “Reel sektör danışma kurulunu toplayın. Ekonomik koordinasyon kurulunu toplayın. Sosyal ve ekonomik konseye hazırlık yapın. Talepleri ortaklaştırmaya çalışın” çağrısında bulundu. Erhürman, “Bir an önce harcama planını çıkarın. Kaynağı bulma konusunda katkı yapalım ama önce harcama planını görmeliyiz. Ya vardır paylaşmıyorsunuz ya da yoktur. Her ikisi de kötü” şeklinde konuştu.

Sağlık gibi ekonomide de geç kalmaların pahalıya mal olabileceği konusunda uyararak, “Atılacak adımları geciktirmeyelim. Ve biliniz ki sabrımız da zorlanıyor” dedi.

