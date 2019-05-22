İşte yeni kabine

Akıncıyla görüşmesinden sonra basına açıklama yapan Ersin Tatar, “Altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki, tüm vekillerimiz bizim için eş değerdedir. Bu listeyi yaparken sıkıntılar yaşadık, bu nedenle herkes samimiyetle karşılamalı” dedi.
İşte Tatar'ın açıkladığı yeni kabine
Başbakan: Ersin tatar
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu
Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu
İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz
Sağlık Bakanı: Ali Pilli
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu
Ekonomi ve Enerji Bakanı: Hasan Taçoy
Turizm ve Çevre Bakanı: Ünal Üstel,
Tatar yaptığı açıklamada Hasan Taçoy’un, bakanlık görevi alması nedeniyle, partideki genel sekreterlik görevini bırakacağını belirtti.