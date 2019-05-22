İşte yeni kabine

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 41’inci hükümetin Bakanlar Kurulu listesini sundu

Akıncıyla görüşmesinden sonra basına açıklama yapan Ersin Tatar, “Altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki, tüm vekillerimiz bizim için eş değerdedir. Bu listeyi yaparken sıkıntılar yaşadık, bu nedenle herkes samimiyetle karşılamalı” dedi.

İşte Tatar'ın açıkladığı yeni kabine

Başbakan: Ersin tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Hasan Taçoy

Turizm ve Çevre Bakanı: Ünal Üstel,

Tatar yaptığı açıklamada Hasan Taçoy’un, bakanlık görevi alması nedeniyle, partideki genel sekreterlik görevini bırakacağını belirtti.