 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
10 0
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
Vücut geliştirme, gövde gösterisi yaptı
45 0
 
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
Deniz Fahri: Sonu güzel biten bir yarış oldu
8 0
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
İlkokullarası hentbol birinciliğinde şampiyonlar belirlendi
22 0
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
Öğrenciler “Hocama Dokunma” dedi
54 0
32 0
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
Yaptığımız hatalar gıdaların ömrünü kısaltıyor!
17 0
banner82

İşte yeni kabine

banner27

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 41’inci hükümetin Bakanlar Kurulu listesini sundu

banner262
İşte yeni kabine
banner267

 Akıncıyla görüşmesinden sonra basına açıklama yapan Ersin Tatar, “Altını kalın çizgilerle çizmek isterim ki, tüm vekillerimiz bizim için eş değerdedir. Bu listeyi yaparken sıkıntılar yaşadık, bu nedenle herkes samimiyetle karşılamalı” dedi.

İşte Tatar'ın açıkladığı yeni kabine

Başbakan: Ersin tatar

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı: Kudret Özersay

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı: Nazım Çavuşoğlu

Maliye Bakanı: Olgun Amcaoğlu

İçişleri Bakanı: Ayşegül Baybars

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı: Tolga Atakan

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı: Dursun Oğuz

Sağlık Bakanı: Ali Pilli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faiz Sucuoğlu

Ekonomi ve Enerji Bakanı: Hasan Taçoy

Turizm ve Çevre Bakanı: Ünal Üstel,

 

Tatar yaptığı açıklamada Hasan Taçoy’un, bakanlık görevi alması nedeniyle, partideki genel sekreterlik görevini bırakacağını belirtti.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.