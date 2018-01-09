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İşte vekiller

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2018 milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre meclise giren milletvekilleri belli oldu. UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP 3, YDP 3 ve DP 2 milletvekili çıkardı. Bu arada UBP’den Kemal Dürüst, Tahsin Ertuğruloğlu, Hakan Dinçyürek, Ahmet Kaşif, CTP’den ise Birikim Özgür, Hüseyin Erçal, Mehmet Çağlar ve Salih İzbul seçimi kazanamadı

İşte vekiller

2018 milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre meclise giren milletvekilleri belli oldu

İşte yeni vekillerimiz

UBP

LEFKOŞA

FAİZ SUCUOĞLU
HASAN TAÇOY
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN
OLGUN AMCAOĞLU
ERSİN TATAR
ZORLU TÖRE

MAĞUSA

SUNAT ATUN
DURSUN OĞUZ
OĞUZHAN HASİPOĞLU
ERSAN SANER
RESMİYE CANALTAY

GİRNE

KUTLU EVREN
ÜNAL ÜSTEL
İZLEM GÜRÇAĞ
ÖZDEMİR BEROVA

GÜZELYURT

ALİ PİLLİ
MENTEŞ GÜNDÜZ

İSKELE

NAZIM ÇAVUŞOĞLU
ÖNDER SENNAROĞLU
YASEMİN ÖZTÜRK

LEFKE

 AYTAÇ ÇALUDA

CTP 

LEFKOŞA


TUFAN ERHÜRMAN
ÖZDİL NAMİ
SILA USAR
DOĞUŞ DERYA


MAĞUSA

ERKUT ŞAHALİ
TEBERRÜKEN ULUÇAY
ASIM AKANSOY

Girne

FAZİLET ÖZDENEFE
FİKRİ TOROS

İskele

BİRAY HAMZAOĞLULARI

SALAHİ ŞAHİNER

Güzelyurt

ARMAĞAN CANDAN

HP

Lefkoşa

KUDRET ÖZERSAY
TOLGA ATAKAN
GÜLŞAH MANAVOĞLU

Girne

EREK ÇAĞATAY
JALE REFİK ROGERS

Mağusa

HASAN TOPAL
AYŞE GÜL BAYBARS

İskele

MESUT GENÇ

Güzelyurt

HASAN BÜYÜKOĞLU

TDP

Lefkoşa

CEMAL ÖZYİĞİT

Girne

ZEKİ ÇELER

Mağusa

HÜSEYİN ANGOLEMLİ

DP
 

Lefkoşa

SERDAR DENKTAŞ

Mağusa

FİKRİ ATAOĞLU

YDP
 

Lefkoşa

BERTAN ZAROĞLU

Mağusa

ERHAN ARIKLI

Girne

Fuat Tek

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