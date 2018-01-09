İşte vekiller

2018 milletvekili seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre meclise giren milletvekilleri belli oldu
İşte yeni vekillerimiz
UBP
LEFKOŞA
FAİZ SUCUOĞLU
HASAN TAÇOY
HÜSEYİN ÖZGÜRGÜN
OLGUN AMCAOĞLU
ERSİN TATAR
ZORLU TÖRE
MAĞUSA
SUNAT ATUN
DURSUN OĞUZ
OĞUZHAN HASİPOĞLU
ERSAN SANER
RESMİYE CANALTAY
GİRNE
KUTLU EVREN
ÜNAL ÜSTEL
İZLEM GÜRÇAĞ
ÖZDEMİR BEROVA
GÜZELYURT
ALİ PİLLİ
MENTEŞ GÜNDÜZ
İSKELE
NAZIM ÇAVUŞOĞLU
ÖNDER SENNAROĞLU
YASEMİN ÖZTÜRK
LEFKE
AYTAÇ ÇALUDA
CTP
LEFKOŞA
TUFAN ERHÜRMAN
ÖZDİL NAMİ
SILA USAR
DOĞUŞ DERYA
MAĞUSA
ERKUT ŞAHALİ
TEBERRÜKEN ULUÇAY
ASIM AKANSOY
Girne
FAZİLET ÖZDENEFE
FİKRİ TOROS
İskele
BİRAY HAMZAOĞLULARI
SALAHİ ŞAHİNER
Güzelyurt
ARMAĞAN CANDAN
HP
Lefkoşa
KUDRET ÖZERSAY
TOLGA ATAKAN
GÜLŞAH MANAVOĞLU
Girne
EREK ÇAĞATAY
JALE REFİK ROGERS
Mağusa
HASAN TOPAL
AYŞE GÜL BAYBARS
İskele
MESUT GENÇ
Güzelyurt
HASAN BÜYÜKOĞLU
TDP
Lefkoşa
CEMAL ÖZYİĞİT
Girne
ZEKİ ÇELER
Mağusa
HÜSEYİN ANGOLEMLİ
DP
Lefkoşa
SERDAR DENKTAŞ
Mağusa
FİKRİ ATAOĞLU
YDP
Lefkoşa
BERTAN ZAROĞLU
Mağusa
ERHAN ARIKLI
Girne
Fuat Tek