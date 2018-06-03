İşte seçime gitmeden kazanan adaylar

|24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimlerinde
|kesinleşen adayların sayısı, seçilmesi gereken kişi veya kişilerin sayısına eşit veya daha az olduğundan,
|aşağıdaki adayların değiştirilmiş şekliyle 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 62. maddesi
|uyarınca seçilmiş oldukları ilan edilir.
|LEFKOŞA İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|ALAYKÖY - YILMAZKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Mehmet Üçöz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Oğuz Üçöz
|2.
|Mehmet Ataş
|3.
|Mustafa Şevki Hızal
|4.
|Hatice Üçöz
|2.
|DEĞİRMENLİK - BAŞPINAR MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Köseoğlu
|2.
|Mehmet Yazıcı
|3.
|Tarık Kahraman
|4.
|Yakup Suiçmez
|3.
|DEĞİRMENLİK - BEYKÖY MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Özkoç
|2.
|Osman Güdül
|3.
|Ömer Bolat
|4.
|Mehmet Salih Bozkaya
|4.
|DEĞİRMENLİK - CAMİALTI MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nazmi Güler
|2.
|Halit Yiğitce
|3.
|Taceddin Özer
|4.
|Galip Atilla Güneri
|5.
|DEĞİRMENLİK - ÇUKUROVA
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cemal Uluçay
|2.
|Hasan Bulut
|3.
|Mustafa Sofu
|4.
|Hilmi Tuncay
|6.
|DEĞİRMENLİK - DEMİRHAN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemil Şensoy
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Alican Demirer
|2.
|Kasım Yargıcı
|3.
|Ayşe Mantar
|4.
|Mustafa Özgül
|7.
|DEĞİRMENLİK - ERDEMLİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Öncüler
|2.
|Hasan Yüzçelik
|3.
|Yusuf Vuruşkan
|8.
|DEĞİRMENLİK - MEHMETCİK MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yakup Yıldız
|2.
|Gürsel Emiroğulları
|9.
|DEĞİRMENLİK - YİĞİTLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Raşit Özsağlam
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Özcanlı
|2.
|Meseret Özsağlam
|3.
|Hasan Gürtunç
|4.
|Cemal Atilaoğulları
|10.
|GÖNYELİ - GÖNYELİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Menderes
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sevilay Hacı
|2.
|Mehmet Tatlıcı
|3.
|Ferit Kabaali
|4.
|Azmi Erkasap
|11.
|LEFKOŞA - ARABAHMET MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ali Sarı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Asuman Taşkınçay
|2.
|Haluk Taşkınçay
|12.
|LEFKOŞA - HAMİTKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Feyzullah Raşit Bostancı
|13.
|LEFKOŞA - KAFESLİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Hüseyin Eminoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ersin Eminoğlu
|2.
|Keziban Eminoğlu
|3.
|Mehmet Halil Kaplan
|4.
|Sabit Gezer
|14.
|LEFKOŞA - KIZILAY MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Esay Akbulut
|2.
|Münevver Ruh
|3.
|Sezel Güvener
|4.
|Nesrin Güvener
|15.
|LEFKOŞA - KUMSAL MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Süleyman Güçlü
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sezgin Güçlü
|2.
|Zerin Soylukal
|3.
|Taylan Altay
|4.
|Sare Karacaoğlu
|16.
|LEFKOŞA - KÜÇÜK KAYMAKLI MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Çıdam
|2.
|Refik Örü
|3.
|Mehmet Cemal Özdoymuş
|4.
|İbrahim Ekici
|17.
|LEFKOŞA - MAHMUT PAŞA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yüksel Bebek
|2.
|Yusuf Kapli
|3.
|Ayhan Kurkmaz
|4.
|Narinç Karabulut
|18.
|LEFKOŞA - MARMARA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Yürüker
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Erdal Ilıcan
|2.
|Dervişe Yürüker
|3.
|Mehmet Erdoğdu
|4.
|İlker Karabina
|19.
|LEFKOŞA - ORTAKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Fayık Taşel
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Uğur Gülsevener
|2.
|Samiye Kilim
|3.
|Selçuk Özhuy
|4.
|Mustafa Kıllı
|20.
|LEFKOŞA - SELİMİYE MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Sayar
|2.
|Şekip Gümüş
|21.
|LEFKOŞA - TAŞKINKÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Derviş Dizliklioğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aysel Dizliklioğlu
|2.
|Talat Ürer
|3.
|Ali Yorgancıoğlu
|4.
|Niyazi Berberoğlu
|22.
|LEFKOŞA - YENİCAMİ MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Akkuş
|2.
|Vahap Baysal
|3.
|Adnan Getirmez
|4.
|Mustafa Ası
|GAZİMAĞUSA İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|PİLE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Veysal Güden
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arif Gündoğdu
|2.
|Türkay Erçıka
|3.
|Hasan Savaş Sakallı
|4.
|Hasan Karagözlü
|2.
|BEYARMUDU - KÖPRÜLÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Turgay Alıkan
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kenan Giritli
|2.
|Hüseyin Kadir Karamulla
|3.
|Yılmaz Gökbulut
|3.
|GAZİMAĞUSA - BAYKAL MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Handan
|2.
|Sevil Ersen
|3.
|Ayşe Aşıkoğlu
|4.
|Ali Özkoraltay
|4.
|GAZİMAĞUSA - SAKARYA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Zerin Sarp
|2.
|Gizem Sarp Astan
|3.
|Ahmet Efecan
|4.
|Hüseyin Cambulat Canatan
|5.
|GEÇİTKALE - ÇINARLI
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arif Kuyucuoğlu
|2.
|Fikri Şengünler
|3.
|Serkan Poyrazlı
|4.
|Latif Eraksan
|6.
|GEÇİTKALE - GEÇİTKALE
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Oğuz Güçeri
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüsnü Bezirganoğlu
|2.
|Kasım Güçeri
|3.
|Cemal Güçeri
|4.
|Münevver Özükan
|7.
|GEÇİTKALE - MALLIDAĞ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tengül Basri
|2.
|Aysu Basri
|8.
|GEÇİTKALE - SÜTLÜCE
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Aksu
|2.
|Halil Haşim
|3.
|Soykan Çaltınoğlu
|4.
|Savaş Kavaz
|9.
|GEÇİTKALE - YAMAÇKÖY
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Fatma Fındık
|2.
|Yunus Türk
|3.
|Yusuf Karaahmet
|4.
|Celal Türk
|10.
|İNÖNÜ - DÖRTYOL
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sultan Erel
|2.
|Ahmet Beydilli
|3.
|Kezban Atay
|4.
|İsmail Alparslan
|11.
|İNÖNÜ - İNÖNÜ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ömer Efendi
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Semray Acaröz
|2.
|Ayşe Uluerli
|3.
|Kenan Kara
|12.
|SERDARLI - ERGENEKON
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Özgür Tepeli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Yeter Semaay
|2.
|Ahmet Türkeş Kandır
|3.
|Mustafa Kandır
|4.
|Süleyman Kutlu
|13.
|SERDARLI - GÖNENDERE
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İsmet Paşa Pehlivan
|2.
|Canan Çorba
|3.
|Aysu Öyçüm
|4.
|İsmail Kulle
|14.
|SERDARLI - TİRMEN
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bülent Erik
|2.
|Ahmet Sağır
|3.
|Kadir Güven
|15.
|TATLISU - AKTUNÇ MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ramazan Yıldız
|2.
|İslam Karataş
|3.
|Hüseyin Açıkgöz
|4.
|Mehmet Yıldız
|16.
|TATLISU - KÜÇÜK ERENKÖY MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Özden Bütüner
|2.
|Yıldan Kayım
|3.
|Hüsamettin Aktürk
|4.
|Ramazan Yavşan
|17.
|YENİ BOĞAZİÇİ - MORMENEKŞE
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hanım Alman
|2.
|Esat Bıyıklıgil
|3.
|İlkay Erdoğuş
|4.
|Sıdıka Ergazi
|18.
|YENİ BOĞAZİÇİ - ŞEHİTLER
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Olsan Karabardak
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Güner Taykan
|2.
|Kasım Ereş
|3.
|Mehmet Ereş
|4.
|Ergür Çetiner
|19.
|YENİ BOĞAZİÇİ - YILDIRIM
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sonuç Uzun
|2.
|Hüseyin Bozkanlı
|3.
|Osman Uzun
|GİRNE İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|ALSANCAK - ÇAĞLAYAN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Nureddin Salcı
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Palabıyık
|2.
|Ahmet Yurt
|3.
|Ahmet Salcı
|4.
|Kemal Mertkol
|2.
|ALSANCAK - ILGAZ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Bilhan Kaya
|2.
|Nahide Kuvvet
|3.
|Hanife Kuvvet
|3.
|ALSANCAK - MALATYA/İNCESU
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Zehra Beydola
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halit İşçi
|2.
|Ertan Borat
|3.
|Gülhanım Öcal
|4.
|Fatma Karabulut
|4.
|DİKMEN - AĞIRDAĞ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Hasan Oktay Piro
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Özkay Ertayfur
|2.
|Ali Kani Sucuoğlu
|3.
|Ali Dayı
|4.
|Ömer Sertsöz
|5.
|DİKMEN - AKÇİÇEK
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Elmaziye Tosbıyık
|2.
|Ece Kinsiz
|6.
|DİKMEN - DAĞYOLU
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Mustafa Arap
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şükrü Bozoğlu
|2.
|Ali Durakoğlu
|3.
|Cemal Tombul
|4.
|Mustafa Sessiz
|7.
|DİKMEN - GÖÇERİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Mustafa Göçerili
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Metin Yalınkaya
|2.
|Yakup Sümer Arseven
|3.
|Murat Güzoğlu
|4.
|Altan Kanat
|8.
|DİKMEN - GÜNGÖR
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Cengiz Han Başsın
|2.
|Safiye Fener
|3.
|Muhsine Yıldırım
|4.
|Pınar Demirtaş
|9.
|DİKMEN - KÖMÜRCÜ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İsmet Akdeniz
|2.
|Çınar Öztürk
|3.
|Zühre İzmirli
|10.
|DİKMEN - ŞİRİNEVLER
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Amca
|2.
|Cemal Manga
|3.
|Hüseyin Özeralp
|11.
|DİKMEN - YUKARI DİKMEN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Hüseyin Barbet
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nejla Barbet
|2.
|Ali Gülakdeniz
|3.
|Şevket Duyar
|4.
|Sevilay Duyar
|12.
|ESENTEPE - BAHÇELİ
|Muhtarlık Adaylı
|1.
|Cafer Akbaş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şeref Gül
|2.
|İlyas Bulut
|3.
|Aykut Gençtürk
|4.
|Ali Okan Şengül
|13.
|ESENTEPE - BEŞPARMAK
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Hüseyin Günaltın
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Öztekin
|2.
|Elvahit Yurteri
|3.
|Cihan Günaltın
|4.
|Levent Günaltın
|14.
|GİRNE - AŞAĞI GİRNE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Serdar Özbekoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Gönül Yavşan
|2.
|Erkan Dede
|3.
|Selen Özbekoğlu
|15.
|GİRNE - EDREMİT
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Hasan Gülbal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Gülbal
|2.
|Türkan Hızır
|3.
|Naile Gülbal
|16.
|GİRNE - KARAKUM MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Arkan
|2.
|Tahir Aker
|3.
|Adem Şafak
|17.
|GİRNE - KARAMAN MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Saadet Cibo
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Işık Cibo
|2.
|Hilal Şenol
|18.
|GİRNE - ZEYTİNLİK KESİMİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Esat Atış
|19.
|GİRNE - ZEYTİNLİK KÖY MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Ümit Hıdırer
|20.
|LAPTA - ADATEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Ümit Kardeşler
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Bal
|2.
|Zühre Türkmen
|21.
|LAPTA - ALEMDAĞ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Ömer Tabur
|22.
|LAPTA - HİSARKÖY
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Canpolat Şemi
|23.
|LAPTA - KAYALAR
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Mürsel Kurt
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sabri Daldal
|2.
|Gürsel Karadaş
|3.
|Gülcan Çağlayan
|4.
|Nurettin Öztürk
|25.
|LAPTA - KOCATEPE MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|Mehmet Ali Ellidört
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Rüstem Sucuoğlu
|2.
|Tijen Ellidört
|3.
|Hamit Günece
|25.
|LAPTA - TÜRK MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayı
|1.
|İbrahim Sessiz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Sessiz
|2.
|Filiz Ekinci
|3.
|Behiye Şengül Sessiz
|26.
|LAPTA - YAVUZ MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hediye Gülerman
|2.
|Hüseyin Gülerman
|3.
|Cihan Fotalı
|GÜZELYURT İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|GÜZELYURT - İSMET PAŞA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Davutoğlu
|2.
|Bülent Kibar
|3
|Özdoğan Aydınlı
|4
|Hüseyin Eğitmen
|2.
|GÜZELYURT - KALKANLI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Kemal Kısaoğlu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Alper Serin
|2.
|Nesime Askaya Direkci
|3.
|Alev İzdağ
|4.
|Kağan Kovancı
|3.
|GÜZELYURT- LALA MUSTAFA PAŞA MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Aygül Benekli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emriye Dorunay
|2.
|Fergül Tatlıses
|3.
|Salih Benekli
|4.
|Polat Korşan
|4.
|GÜZELYURT - ŞAHİNLER
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Arzu Noroğlu
|2.
|Hasan Dayıcık
|3.
|Havva Yurdal
|4.
|Serhan Gence
|5.
|GÜZELYURT - YUKARI BOSTANCI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Cemal Yabaner
|6.
|GÜZELYURT - YUVACIK
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Nurten Emiroğlu
|2.
|Adem Çıkıkcıoğlu
|3.
|Neşe Cenksoy
|4.
|Nejla Özetem
|İSKELE İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|BÜYÜKKONUK-BÜYÜKKONUK
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Fatma Kavaz
|2.
|Tayfun Usbahalı
|3.
|Mustafa Aşut
|4.
|Ali Milli
|2.
|BÜYÜKKONUK-KİLİTKAYA
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kamil Kömürcügil
|2.
|İsmail Yahat
|3.
|Haşim Kömürcügil
|4.
|Ayhan Akmergiz
|3.
|BÜYÜKKONUK-MERSİNLİK
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aziz Aydinci
|2.
|Yusuf Kalem
|3.
|İslam Dursun
|4.
|Güler Mazlum
|4.
|BÜYÜKKONUK-SAZLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Güneş Barışsal
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Çoban
|2.
|Ümit Hadımcı
|3.
|Derya Ürüncüoğlu
|5.
|BÜYÜKKONUK-YEDİKONUK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Davut Sevindik
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Bulduk
|2.
|Gökhan Morkaya
|3.
|Cebrail Akıllıoğlu
|4.
|Meyti Ateş
|6.
|BÜYÜKKONUK-ZEYBEKKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yücel Çavuş
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ali Çavuş
|2.
|Mehmet Çavuş
|7.
|DİPKARPAZ-ERSİN PAŞA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Selami Bayramoğlu
|DİPKARPAZ-KALEBURNU
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Meryem Kulucan
|2.
|Behçet Pekri
|3.
|Cengiz Soybir
|4.
|Kemal Kulucan
|8.
|DİPKARPAZ-POLAT PAŞA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Şükür Güreş
|2.
|Sedat Tanışman
|3.
|Leyla Gül Gülduran
|4.
|İbrahim Dağ
|9.
|DİPKARPAZ-SANCAR PAŞA MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mimar Dağ
|10
|İSKELE -AĞILLAR
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|İzzet Aylanç
|2.
|Sami Şengünler
|3.
|Mustafa Memiş
|11.
|İSKELE -ALTINOVA
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Salih Sunal
|2.
|Ergun Barani
|3.
|Hüseyin Sağlar
|4.
|Ozan Tilki
|12.
|İSKELE-BOĞAZ MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Şen
|2.
|Alper Altay Babutsalı
|3.
|Kamil Paşa
|4.
|Canan Sorgün
|13.
|İSKELE-BOĞAZTEPE MAHALLESİ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mustafa Şener
|2.
|Emine Zorali
|3.
|Mehmet Fadıl Gül
|4.
|Okşan Güllü
|14.
|İSKELE - İSKELE MERKEZ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Sermet Nereli
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Aysan Abdurrahmanoğlu
|2.
|Meryem Cevizli
|3.
|Dilek Kurtoğlu
|4.
|Fergün Nereli
|15.
|İSKELE-KURTULUŞ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Yakup Aksüt
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hasan Karagil
|2.
|Ali Aksüt
|3.
|Meryem Zabitler
|4.
|Erdinç Kırıkkale
|16.
|İSKELE-KUZUCUK
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Emine Erdönmez
|2.
|Barış Bereketligil
|3.
|İbrahim Saldun
|4.
|Kemal Yaşar Hordan
|17.
|İSKELE-ÖTÜKEN
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Turgut Özyöre
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Bolel
|2.
|Halil Keten
|3.
|Murat Buram
|4.
|Mehmet Arkoç
|18.
|İSKELE-SINIRÜSTÜ
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Sadıkel
|2.
|Amber Ekenleroğlu
|3.
|Fikret Akan
|4.
|Çayan Bulli
|19.
|İSKELE-YARKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Şerif Dolu
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ceyhan Şen
|2.
|Fatma Turan
|3.
|Ümit Dolu
|4.
|Zafer Demir
|20.
|MEHMETCİK-ÇAYIROVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Dalınç
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ahmet Ercüment
|2.
|Hasan Oykun
|3.
|Halil Türen
|4.
|Niyazi Dalınç
|21.
|MEHMETCİK-PAMUKLU
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hüseyin Köksal
|2.
|Ali Kehan
|3.
|Gülseren Bilen
|4.
|Mehmet Hasöz
|22.
|YENİ ERENKÖY-ADAÇAY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ferdi Yılmaz
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Canan Yazıcı
|2.
|Özlem Nur Yılmaz
|3.
|Ömer Korkmazer
|4.
|Ali Rıza Kılıç
|23.
|YENİ ERENKÖY- ESENKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Levent Mihmat
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Katırcı
|2.
|Soner Mihmat
|3.
|Abdullah Coşkun
|4.
|Mehmet Mihmat
|24
|YENİ ERENKÖY-KURUOVA
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Osman Gül
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Ertan Refik
|2.
|Yaşar Kara
|3.
|Mustafa Yakuş
|4.
|Mustafa Kara
|LEFKE İLÇESİ
|KÖY İHTİYAR HEYETLERİ
|1.
|LEFKE- BAĞLIKÖY
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Coşkun Ersev
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Tekin Selkar
|2.
|Hasan Ersev
|3.
|Erdal Tahsildaroğulları
|4.
|Arzu Ersev
|2.
|LEFKE- DENİZLİ MAHALLESİ
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Salih Felek
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Kamuran Özreçberoğlu
|2.
|Yılmaz Koroğlu
|3.
|Ömer Saraç
|4.
|Öznur İnanır
|3.
|LEFKE- GEMİKONAĞI
|Muhtarlık Adayları
|1.
|Ahmet Ced
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Sensevil Ced
|2.
|Kemal Zaim
|4.
|LEFKE - LEFKE
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Raif Özkan Yıltanlılar
|2.
|Abdulkerem Sağlam
|3.
|Nuran Özersoy
|4.
|Mesut Akkoyun
|5.
|LEFKE - TAŞPINAR
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Mehmet Emin Karadayı
|2.
|Hüseyin Yılmaz Tamer
|3.
|Mustafa Kemal Lord
|4.
|Hasan Derin
|6.
|LEFKE - YEDİDALGA
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Hatice Sevindi
|2.
|Nevin Ertarkan
|3.
|Gürhan Atalar
|4.
|Necat Özemre
|7.
|LEFKE- YEŞİLIRMAK
|Muhtarlık Adayları
|1.
|İsmet Özpolat
|İhtiyar Heyeti Üyeliği Adayları
|1.
|Halil Gelengül
|2.
|Gökhan Canveren
|3.
|Uğur Kan
|4.
|Osman Kazali
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