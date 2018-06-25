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İşte Lefkoşa İlçesi belediyelerinin yeni meclis üyeleri

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İşte Lefkoşa İlçesi belediyelerinin yeni meclis üyeleri
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Lefkoşa İlçesi’ndeki belediyelerde kazanan belediye meclis üyeleri açıklandı

 

Yüksek Seçim Kurulu’nun verdiği resmi sonuçlara göre Lefkoşa İlçesi’ne bağlı belediyelerde belediye meclis üyeliğini kazanan adaylar şöyle:

 

 

Lefkoşa Türk Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Hüseyin Kavaz 5,697 1,161 6,858 2,004 8,862

UBP Oktay Çocuk 5,697 1,320 7,017 1,821 8,838

UBP Önder Ecesoy 5,697 1,004 6,701 1,879 8,580

UBP Akın Aktunç 5,697 1,082 6,779 1,714 8,493

UBP Eliz Soyer 5,697 753 6,450 1,884 8,334

UBP Faiz Camgöz 5,697 866 6,563 1,679 8,242

UBP Çilem Tüfekçi 5,697 707 6,404 1,728 8,132

UBP Levent Çıraklı 5,697 774 6,471 1,478 7,949

UBP Mehmet Kermeoğlu 5,697 952 6,649 1,286 7,935

TDP Çelen Çağansoy 4,601 1,920 6,521 1,297 7,818

TDP Gülay Kaşer 4,601 1,014 5,615 979 6,594

TDP Özmen Birinci 4,601 1,079 5,680 901 6,581

TDP Devran Öztunç 4,601 1,032 5,633 947 6,580

TDP Alev Denizgil 4,601 914 5,515 1,056 6,571

TDP Murat Kanatlı 4,601 1,148 5,749 789 6,538

TDP Ayşe İpçiler 4,601 878 5,479 974 6,453

 TDP Safiye Özaltıner 4,601 855 5,456 799 6,255

CTP Tolga Ahmet Raşit 1,837 1,642 3,479 509 3,988

CTP Öykü Akcan 1,837 1,002 2,839 508 3,347

CTP Ahmet Bağzıbağlı 1,837 907 2,744 390 3,134

HP Umut Öksüz 858 1,414 2,272 243 2,515 DP

Ender Denktaş Vangöl 1,069 954 2,023 389 2,412

DP Salih Çeliker 1,069 897 1,966 321 2,287

HP Mehmet Manavoğlu 858 1,076 1,934 234 2,168

Gönyeli Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Fahri Arabacıoğlu 2,860 581 3,441 963 4,404

CTP Hülya Akbil 2,860 475 3,335 1,012 4,347

CTP Gamze Bürüncük 2,860 463 3,323 892 4,215

CTP H. Soyer Kolozali 2,860 459 3,319 892 4,211

CTP Şahin Karasalih 2,860 432 3,292 864 4,156

CTP Sevim Kayıkçı 2,860 466 3,326 825 4,151

UBP Hüseyin Ballı 2,179 613 2,792 1,133 3,925

UBP İsmail Kofalı 2,179 511 2,690 979 3,669

UBP Caner Gönyeli 2,179 419 2,598 703 3,301

UBP Selin Candemir 2,179 333 2,512 750 3,262

UBP Fırat Merttürk 2,179 325 2,504 745 3,249

HP Ali Öznur 382 277 659 68 727

 

Değirmenlik Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Tahir Irız 2,552 728 3,280 1,168 4,448

CTP Mustafa Cambaz 2,552 452 3,004 1,064 4,068

CTP Ulaş Erzen 2,552 426 2,978 968 3,946

CTP Arzu Miyase Babahan 2,552 415 2,967 885 3,852

CTP Mustafa Şehitoğlu 2,552 515 3,067 767 3,834

CTP Ayşe Betmezoğlu 2,552 459 3,011 820 3,831

UBP Yakup Karşılı 2,070 530 2,600 861 3,461

UBP Hasan Güneşel 2,070 477 2,547 903 3,450

UBP Hasan Kunt 2,070 404 2,474 818 3,292

UBP Salih Kargı 2,070 521 2,591 562 3,153

UBP Mustafa Uzunsaf 2,070 358 2,428 683 3,111

YDP Ahmet Erbay 262 406 668 74 742

 

Alayköy Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

UBP Faruk Umut 649 152 801 312 1,113

UBP Meltem Kansu 649 152 801 299 1,100

UBP Alparslan Türkkal 649 135 784 241 1,025

CTP Mustafa Dinarlı 632 133 765 254 1,019

UBP Mehmet Arslan 649 116 765 234 999

CTP Gökhan Soykan 632 154 786 189 975

CTP Pembe Borakan 632 97 729 240 969

CTP Tahir Sinal 632 101 733 198 931

 

Akıncılar Belediyesi

PARTİLERE GÖRE BELEDİYE MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI

Parti Aday Mühür Karma Toplam Oy Tercih Toplam

CTP Ayten Yeniçeri 119 27 146 51 197

CTP Altan Cannur 119 33 152 41 193

CTP Emine Toz 119 20 139 45 184

UBP Ayşegül İbrahim 92 16 108 67 175

UBP Hasan Kansel 92 19 111 45 156

UBP Gülsar Muslu 92 22 114 40 154

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