banner107
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
Millilerin CONİFA mesaisi başladı
149 0
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
60 yılda 2,4 milyon bebeği kurtardı
45 0
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
Böyle önlem ancak Kıbrıs’ta olur
112 0
Köy küçük, başarı büyük
Köy küçük, başarı büyük
751 0
Akbil, Mağusa'da yan verdi
Akbil, Mağusa'da yan verdi
48 0
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
İskele bisiklet kenti olma yolunda ilk adımı attı
24 0
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
Dumlupınar - Mormenekşe maçının son kararını KTFF verecek
398 0
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
Karşıyaka’nın hasreti kısa sürdü
268 0
banner82
banner147

"İsrail saldırıları etkin garanti sisteminin önemini gözler önüne serdi"

banner27

Dışişleri Bakanlığı “Sivillere karşı yaşanan bu şiddet olayları, bir toplumun var olabilmesi açısından güvenliğin aslında halen en önemli unsurlardan birisi olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz”

"İsrail saldırıları etkin garanti sisteminin önemini gözler önüne serdi"
banner137

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Gazze’de yaşanan olaylardan dolayı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve İsrail’i kınadı.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “ABD, uluslararası hukuk ve uyuşmazlıkların barışçıl yöntemlerle çözülmesi gereği hilafına Arap-İsrail savaşlarına benzer şekilde barışı tehlikeye atan yeni bir vahim hataya imza atmıştır. Dünyanın gözü önünde, insanların yaşam hakkını elinden alan bu olaylara sebebiyet vermesi nedeniyle ABD’yi ve sivillere karşı orantısız silahlı güç kullanmaktan çekinmeyen İsrail devletini kınıyoruz” denildi. 
Açıklamada, Filistin topraklarında, Filistin halkının haklarını ve hassasiyetlerini yok sayarak yaratılmak istenen oldu-bittiler sonucunda ortaya çıkan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu da dile getirildi.
“KKTC olarak, gerek bu bölgede gerekse dünyanın herhangi bir yerinde uzun yıllardır devam etmekte olan bu türden uluslararası uyuşmazlıklarla ilgili olarak şiddeti tetikleyecek yaklaşımlardan uzak durulması gereğini ve uyuşmazlık taraflarının barışçıl bir diyalogla sorunları aşmaya çalışmaları ihtiyacını yeniden hatırlatırız” denilen açıklamada, “Bu vesileyle başta BM ve AB olmak üzere uluslararası örgütleri ve uluslararası toplumu bu vahim gelişmelere karşı tedbir almak için harekete geçmeye davet ediyoruz” ifadesi kullanıldı.
FİLİSTİN HALKINA DESTEK
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Türkiye’nin çağrısı üzerine olağanüstü toplanacak olmasını önemli olduğu kaydedilen açıklamada, “Toplantıda KKTC olarak yerimizi alıp Filistin halkı ile dayanışmamızı ortaya koyarak uluslararası toplumun bir parçası olma irademizi bir kez daha göstereceğiz” denildi.
ETKİN BİR GARANTİ SİSTEMİ
Açıklamada “Sivillere karşı yaşanan bu şiddet olayları, bir toplumun var olabilmesi açısından güvenliğin aslında halen en önemli unsurlardan birisi olduğunu bir kez daha hepimize göstermiştir. Bu bağlamda Kıbrıs Türk Halkının, güvenliğini sağlayacak etkili bir garanti sistemini neden talep ediyor olduğunu anlamakta zorlanan ya da anlamak istemeyenlerin Filistin’de yaşananları dikkatle izlemesinde yarar görüyoruz” ifadeleri kullanıldı.
 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.