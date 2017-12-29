"İskele'de turizm bölge için lokomotif bir sektör olacak"

İskele'de son yıllarda artan turistik tesislerin gerek bölge esnafına gelir getirici bir takım uygulamalarla, gerek ise bölge gençlerinin istihdamının sağlanması konusunda bir hassasiyetleri olduğunu belirten Özersay, tarlalardan çıkan ürünlerin bu gibi yerlerde kullanılması ile turizmin bu bölge için lokomotif bir sektör olacağını söyledi

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları bugün İskele bölgesini ziyaret ederken, Lefkoşa ve Girne adayları da Lefkoşa’da ziyaretlerde bulundu.

HP basın bürosunun açıklamalarına göre Özersay ve adaylar, sırasıyla İskele merkez, İskele pazar yeri, Kaymakamlık, Kaza mahkemesi ve bölgede bulunan okulları ziyaret ederek, halkın sorunlarını dinledi ve seçim manifestosu temelinde çözüm önerilerini anlattı.

40 yılda 38 hükümet değişikliği ile ortaya çıkan istikrarsız durum sonucunda bölgenin yeteri kadar değer görmediğini belirten Özersay, turizm, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında bölgenin gerçek potansiyelinin ortaya çıkarılamadığını, Halkın Partisi iktidarında üzerinde çalışılan projeler sayesinde Ada’nın bu güzide bölgesinde verimli bir kalkınma sağlanacağından kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini belirtti.

Bölgede son yıllarda artan turistik tesislerin gerek bölge esnafına gelir getirici bir takım uygulamalarla, gerek ise bölge gençlerinin istihdamının sağlanması konusunda bir hassasiyetleri olduğunu belirten Özersay, tarlalardan çıkan ürünlerin bu gibi yerlerde kullanılması ile turizmin bu bölge için lokomotif bir sektör olacağını söyledi.

Özersay ayrıca, İskele ilçesinin yalnız seçim zamanı hatırlandığını, bölge gençleri arasında kırsal kesim arsası dağıtımında bir eşitsizlik yaratıldığını, “Parti Devleti” şeklindeki mentalite ile kendi çıkar çevreleri özelinde yapılan uygulamalarla kişiler arasında bir ayrımcılık yapıldığını, Halkın Partisi’nin “Kolay Konut Edinme Projesi” ile bu ayrımcılığın ortadan kalkacağını ve gerçekten ihtiyacı olan kişilerin, tuttuğu parti gözetmeksizin uzun vadede düşük faiz oranları ile sosyal konut edinme hakkına ulaşacağını belirtti.

Sosyal Konut Projesi’nin bir kamu-özel ortaklığı ve yerli müteahhit şirketler aracılığı ile hayata geçeceğini anlatan Özersay, bu büyük projeler sayesinde de gençlere yeni bir istihdam kapısı araladıklarını belirtti.

LEFKOŞA ZİYARETİ

Öte yandan HP Lefkoşa ve Girne milletvekili adayları bugün Lefkoşa bölgesinde birtakım ziyaretlerde bulundu. Metropol Yolu, Taşkınköy ve Göçmenköy bölgelerinde halkla bir araya gelen adaylar, parti politikaları ve parti manifestosu hakkında vatandaşları bilgilendirirken aynı zamanda vatandaştan gelen öneri ve şikayetleri de dinledi.

Ziyaretlerde, bölge halkının büyük ilgisi ile karşılandığı belirtilen adaylar, özellikle son dönemlerde ortaya çıkan yolsuzluk iddiaları temelinde bir meclis yapısının asla kabul edilemez olduğunu kaydetti. Halkın bu gibi olaylar karşısında “değişim” sözünü daha çok kullandığını ve 7 Ocak günü yapılacak olan erken genel seçimlerde bunun sandığa yansıyacağını gözlemlediklerini ifade eden adaylar, bu hesap vermezliğin yanı sıra eşit ve adil bir gelecek talebinde bulunan insanların bu iradesini göreve gelir gelmez sağlayacaklarının sözünü verdi.

“KAMUNUN HANTALLIĞI BÜYÜK SORUN

HP adayları, esnafın özellikle kamudaki hantal yapı ve bürokratik işlemelerin fazlalığı konusunda dert yandığının görüldüğünü, bu sorunların çözümünün ise göreve gelindiğinde mevcut kamu yasasının performans ve liyakata dayalı yeni bir yasa ile değiştirilmesi ile çözüleceğini belirtti.

HP’liler, e-devlet sistemine geçmeyen bir kamunun verimli olamayacağını, ilk projelerinden birinin de e-devleti hızlı ve efektif şekilde hizmete sunmak olduğunu, bunun yanı sıra iş yapabilirlik konularında işletmelerin önünü açan projelerin hazırlandığını ve gereksiz işlem fazlalığının da önüne geçileceğini anlattılar.