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“İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması şart"

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UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, “İnşaatlarda kullanılan korumasız ve ölüm riski taşıyan demir iskelelerin bir an önce ortadan kaldırılmalı ve bunun yerine güvenlikli modern iskelelerin kullanılması için girişim başlatılmalıdır." dedi

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“İnşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması şart"
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UBP Lefke Milletvekili Aytaç Çaluda, “inşaatlarda güvenlikli iskelelerin kullanılması için Çalışma Bakanı’nı göreve davet ediyoruz” dedi.

Çaluda, yaptığı yazılı açıklamada, dün Girne’deki bir inşaatta iskeleden düşerek hayatını kaybeden işçiyle birlikte son bir yılda toplam 14 ölümlü iş kazası yaşanmış olduğunu belirterek, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’na defalarca uyarıda bulunmamıza rağmen, inşaatlardaki denetimler göstermelik olmaktan ileriye gidememektedir” görüşünü savundu.

Gönyeli’de yaşanan ölümlü iş kazasının üzerinden henüz iki hafta geçmeden bir diğerinin yaşanmasının, iş sağlığı ve güvenliğinin ihlal edildiğini göstermekte olduğunu dile getiren Çaluda, şunları kaydetti:

“İnşaatlarda kullanılan korumasız ve ölüm riski taşıyan demir iskelelerin bir an önce ortadan kaldırılmalı ve bunun yerine güvenlikli modern iskelelerin kullanılması için girişim başlatılmalıdır.

Çalışma Dairesi’nin inşaatlardaki denetimleri artırması ve hatırı sayılır şirketlere tolerans tanımaması gerekmektedir. İşçi sağlığı ve güvenliğine aykırı davranan şirketlere caydırıcı cezalar verilmelidir. Eğer Sn. Bakan bunu başaramayacaksa derhal istifa etmelidir.”

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