“İngiltere’den yardım bekliyoruz”

Tatar, İngiltere'nin garantör ülke olduğunu unutmamalarını istediğini anlatarak, “İngiltere nerede? Bir şey yapamadı. Özellikle Brexit'ten sonra Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi için İngiltere'den yardımlar bekliyoruz” dedi

Başbakan Ersin Tatar, bir dizi temasta bulunmak üzere geldiği İngiltere'nin başkenti Londra'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

İngiltere'de, Türkiye'den ve KKTC'den 500 binin üzerinde vatandaşın yaşadığını ve bunun önemli bir lobi gücü teşkil ettiğini dile getiren Tatar, bu potansiyel güç ile ilişkileri daha da geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İngiltere'de, iktidardaki Muhafazakar Parti’nin aralık ayında yapılan seçimlerde büyük bir başarı kazandığına dikkati çeken Tatar, "Muhafazakar Parti’nin 109 tane yeni milletvekili var. Hepsi genç. Bunlarla temasa geçeceğiz. Bunlara KKTC'yi ve Türkiye'yi anlatacağız. Bunlar İngiltere’nin önümüzdeki 10-15 yılında söz sahibi olacak." ifadelerini kullandı.

Tatar, İngiltere ziyaretinde temas ettiği parlamenterlerden, İngiltere'nin Kıbrıs'ın 3 garantöründen biri olduğunu unutmamalarını istediğini anlatarak, onlara, "Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün en sıkıntılı dönemlerinde yanında bulunmuştur, garantörlük görevini yapmıştır. İngiltere nerede? İngiltere şu ana kadar pek bir şey yapamadı. Ama bu saatten sonra, özellikle Brexit'ten sonra Kıbrıs Türk halkına haklarının verilmesi için İngiltere'den birtakım katkı ve yardımlar bekliyoruz." mesajını verdiğini aktardı.

Muhataplarından bu mesajına olumlu yanıtlar aldığını belirten Tatar, "Artık İngiltere de Kıbrıs'ta 50 yıldır federal temelde, o anlayışla sürdürülen bu müzakerelerden bir şey çıkmayacağını görmüştür. Kıbrıs'ta zorla bir evlilik, yeniden birleşme artık konuşulmuyor, bunu da memnuniyetle paylaşmak isterim. Bu kadar görüşme yaptım, ilk defa hiçbirinde bunun adı bile geçmedi. Eskiden böyle toplantılarda 'Biraz daha gayret edelim ve Kıbrıs'ı birleştirelim' diye konuşmalar olurdu. Hepsi yavaş yavaş gerçekleri görmeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Tatar, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde amacının, "Kıbrıs'ta yan yana yaşayan iki devlet" temelinde bir çözüme dünya kamuoyunu ikna etmek olacağını sözlerine ekledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın 6 Şubat'ta İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda kullandığı ifadeleri de değerlendiren Tatar, böyle makamlarda oturan kişilerin konuşurken çok dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

"İlhak meselesi (KKTC'nin Türkiye'ye ilhakı) hiçbir zaman KKTC'nin de Türkiye'nin de gündeminde olmamıştır. Bizim gündemimizde esas itibarıyla KKTC'yi güçlendirmek var." diyen Tatar, 1974 müdahalesinin haklılığını bir kez daha hatırlattı.