İlk Bakanlar Kurulu toplantısı sessiz bitti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) - Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin ilk Bakanlar Kurulu toplantısı dün yapıldı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında saat 12.50'de başlayan toplantı yaklaşık 2 buçuk saat sürdü. Toplantıdan sonra açıklama yapılmadı.
Kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya 22 Mayıs’ta sunulan yeni hükümetin programı önceki gün Cumhuriyet Meclisi’nde okunmuştu. Hükümet programı görüşmeleri Perşembe gün yapılacak ve aynı gün tamamlanması halinde cumartesi de güven oylamasına gidilecek.