"İkinci ekonomik paket reel sektörü ayağa kaldırmaya yönelik"

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin "İkinci paket öncesinde de muhalefetle istişare seviyesi mutlaka artacaktır. Söz konusu ülke menfaatidir, ne kadar çokseslilik olursa o kadar başarılı olunur. Reel sektörün nasıl ayağa kalkacağı, Maliye’nin gelirlerini artırması gereken bir döneme hazırlanacağız. İkinci ekonomik paketin ana hedefi bu olacaktır.”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, ikinci ekonomik paketin reel sektörü ayağa kaldırmaya ve Maliye’nin gelirlerini artırmaya yönelik olacağı ifade etti.

HP’den verilen bilgiye göre, katıldığı televizyon programında pandemi sürecinde hükümetin çalışmalarına yönelik bilgi veren Senin, çok hızlı kararların alındığı, haftada üç gün Bakanlar Kurulu’nun toplandığı olağanüstü bir dönemden geçildiğini anlattı.

Bu süreçte, Başbakan ve Başbakan Yardımcısının öncülüğünde, muhalefet partilerinin liderlerinin fikirlerinin alındığı iki toplantı gerçekleştirildiğini de aktaran Senin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz de Halkın Partisi olarak kabineye yol gösterici bir çalışma yapıp sunmuştuk. Hem muhalefetin hem de bizlerin sunduğu maddelerin, açıklanan 1. ekonomik pakette yer alması bizim için sevindirici. İkinci paket öncesinde de muhalefetle istişare seviyesi mutlaka artacaktır. Söz konusu ülke menfaatidir, ne kadar çokseslilik olursa o kadar başarılı olunur. Reel sektörün nasıl ayağa kalkacağı, Maliye’nin gelirlerini artırması gereken bir döneme hazırlanacağız. İkinci ekonomik paketin ana hedefi bu olacaktır.”

“HÜKÜMETİN SÜRECİ BAŞARILI YÖNETTİĞİ KONUSUNDA HERKES HEMFİKİR”

Geçirilen süreci sağlık, güvenlik ve ekonomi bağlamında değerlendirdiğini belirten Yenal Senin, sağlık konusunda halkın da desteğiyle hükümetin başarılı bir sınav verdiğini söyledi.

Dünyada pandemi devam ederken KKTC’de 2 aya yakın bir zamandır vaka görülmemesinin başarı olduğuna dikkat çeken Senin, sürecin başında alınan tedbirler tartışma konusu olsa da zamanla herkesin tedbirlerin yerinde ve başarılı olduğunda görüş birliğine vardığını söyledi.

Sağlık ve güvenlik ayağında kamu yararının esas alındığını, gerektiğinde alınan kararları revize ederek hükümetin süreci iyi yönettiğini belirten HP Genel Başkanı, şöyle devam etti:

“Sürecin ekonomik ayağı zorlu geçecek, tartışılacak. Elimizdeki imkanları eşit, adil ve en verimli nasıl kullanacağımızı düşüneceğiz. Turizm, yükseköğrenim ve reel sektörü içine alan uzun vadeli bir planlama olacak. O nedenle 2. paketi iyi çalışmalıyız.”

“EMİRNAMEYLE DOKUYU, ÇEVREYİ KORUMAYI SÜRDÜRDÜK, İMAR PLANI’YLA BUNU DAHA İLERİ BİR NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ”

HP Genel Başkanı Senin, gelen soru üzerine İmar Planı’ndaki son duruma ilişkin de bilgi verdi. Senin şöyle konuştu:

“Bakanlar Kurulu’nda ay sonunda İmar Planı’nın imzalanması gerekiyor. Bu bağlamda UBP eğer yaptıysa hazırlığını sunacak. Emirname 5 Ocak’ta 6 ay süreyle uzatıldı. 30 Haziran’ı bekliyoruz. Emirname imzalayarak geri adım atılmadı, aksine oradaki dokuyu, yapıyı, çevreyi koruyan bir durumu uzattık. Bunu daha da ileriye taşıyacak olan İmar Planı için de ortak paydada buluşup imza atacağız. Koalisyon ortağınızla bazı konularda farklı düşünebilirsiniz. Önemli olan çalışıp ortak bir nokta bulmak ve ülke yararına adım atmaktır.”