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“İki toplumlu inisiyatifler uygulanmalı”

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BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık, “Kıbrıs’ta iki toplumun daha da yakınlaşması, pratik ve özlü iki toplumlu inisiyatifler uygulanması ve artan diyalog için desteğin artırılması önemli” dedi

“İki toplumlu inisiyatifler uygulanmalı”

Güney’de yayımlanan Fileleftheros Gazetesi, BM Barış Gücü Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın, Kıbrıs’taki iki tarafın, bütün iki toplumlu teknik komitelerin yeniden canlandırılması çabalarına ve bu komitelere gerekli kaynakları ve siyasi desteği vermeye devam etmesi gerektiğini söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık, Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada BM’nin, liderleri, daha çok Güven Yaratıcı Önlem (GYÖ) üzerinde çalışmaya teşvik ettiğini, bu çabalarında da kendilerine yardım ve destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Sıddık  bir soruya karşılık “müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin belirsizliğini koruduğu bu konjonktürde teknik komitelerin rolü vardır. İki toplumun daha da yakınlaşması, pratik ve özlü iki toplumlu inisiyatifler uygulanması ve artan diyalog için desteğin artırılması açısından önemli araçtırlar. Bu açıdan, artan faaliyet ve inisiyatifleri sebebiyle teknik komitelerin yeniden canlanma emareleri önemlidir” dedi.

Gazete BM’nin, teknik komitelerin güçlü noktalarının ve karşılaştığı meydan okumaların değerlendirilmesi maksadıyla katılımcı bir prosedürde, tarafların ve teknik komite üyelerinin görüşlerini de alarak  bir değerlendirme yaptığını, yılsonuna kadar tamamlanacak bu değerlendirmeden elde edilecek verileri, teknik komiteleri güçlendirme ve daha verimli hale getirme çabalarında taraflara çeşitli tavsiyelerde bulunmak üzere kullanacağını yazdı.

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