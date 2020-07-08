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İki taraf arasındaki geçişlere dair diplomasi

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İki taraf arasındaki geçişlere dair diplomasi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Bakan Özersay, iki taraf arasındaki geçiş prosedürü ve uygulamaya dair konuları Spehar’la değerlendirdi.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Özersay - Spehar görüşmesinde, ortaya çıkan detayların teknik seviyede ele alınması kararının ardından bugün de BM Barış Gücü Kıdemli Danışmanı Aderemi Adekoya ve heyeti, Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Güneş Onar’la bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede, iki taraf arasındaki geçişlere dair ortaya çıkan sorunlar ve çözüm önerileri etraflıca değerlendirilerek, COVID-19’la mücadele kapsamında hem Kıbrıslı Türklerin hem de Kıbrıslı Rumların günlük yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik adımlar ele alındı.
BM yetkilileri Kıbrıs Türk tarafının önerilerini Kıbrıs Rum tarafına götürerek geçiş prosedürlerinin uyumlaştırılması konusunda ortak zemin bulma çalışmalarına devam edecek.

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