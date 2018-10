"İki lider olarak bu adanın geleceğini konuşmamız lazım”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin tarihinin karşılıklı temasla belirleneceğini belirterek, “iki liderin yeniden bir araya gelmesinin yankı uyandıracağına” ilişkin soru üzerine, “Keşke bu gibi toplantılardan yankı uyandıran sonuçlar üretebilsek. Ama hatırlarsınız 16 Nisan’da buluşmuştuk, oradan bir sonuç çıkmadı. Ama ben buluşmamak yönünde değilim. Elbette iki lider olarak bu adanın geleceğini konuşmamız lazım” dedi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya gelmelerinin, herhangi iki insanın bir araya gelmesi gibi algılanmayacağını, eski müzakere süreçlerinin devamı gibi bir sürecin algılanmasını istemediğini belirterek, “Ama ben buluşmamak yönünde değilim. Elbette iki lider olarak bu adanın geleceğini konuşmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile zamanı ve zemini ayarlayarak görüşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, katıldığı “12. Evvel Zaman içinde Lurucina Panayırı’nda, BRT muhabirinin, “Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile New York’ta yaptığı telefon görüşmesinde, Rum liderin kendisine görüşme talebinde bulunduğu ve Akıncı’dan yanıt beklediği” yönünde basında çıkan haberler üzerine görüşlerini sorması üzerine, açıklama yaptı.

Rum lider Anastasiadis ile birlikte New York’ta olduğu günlerde Rum liderin doğum günü olduğunu ve doğum gününü kutlayan bir mesaj gönderdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, “O mesajımı aldıktan sonra telefonla teşekkür etmek istedi. Aramızda geçen telefon görüşmesinin esası, öncelikle budur. Bu tabi, çok doğal, insani bir ilişki ve bunu yapmaktan inanıyorum ki ikimiz de memnun kaldık; ben onun doğum gününü kutladım, o döndü teşekkür etti” dedi.

Telefon görüşmesindeki sohbet esnasında, “Akıncı bir araya gelelim, konuşalım, niye bir araya gelmeyelim” şeklinde bir konuşma olduğunu ve “gayet tabi” diyerek, iki Kıbrıslı olarak bir araya gelmenin her zaman mümkün olduğunu söylediğini aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle konuştu:

“İKİ TOPLUMUN LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİĞİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İKİ HUSUS VAR”



“Olumsuz bir cevap vermedim. Ama şunu ilave ettim; bizim bir araya gelmelerimiz, herhangi iki insanın bir araya gelmesi gibi algılanmaz. İki toplumun liderleri bir araya geldiğinde dikkat edilmesi gereken iki husus var. Bir tanesi, bugün içinde bulunduğumuz durumda benim tavrım çok nettir; eski müzakere süreçlerinin devamı gibi bir sürecin algılanmasını istemem, yani o dönemin kapandığını söyleyen benim. Dolayısıyla sanki aynı süreç bir şekilde yeniden devam ediyor algısı yaratılsın arzu etmem. Bunu söyledim. İkicisi de zeminin olmadığı durumlarda halkımıza yanlış mesajlar vermek istemem. Yani, eğer ortada bir olumlu durum yoksa, olumlu bir durum varmış gibi zemini olmayan bir umut da pompalamak istemem. O nedenle, bu görüşmeye ‘evet’, zamanını zeminini ayarlarız. Zaten onun dışında ben, Derinya ve Aplıç kapılarının açılmasıyla ilgili en azından bir pürüz kalmışsa, ki kalmaması gerekir, eğer o pürüzler kalmışsa onları temizlemek, bir de açılış gününü saptamak için bir görüşmenin gerekli olacağını zaten söyledim.”

Cumhurbaşkanı Akıncı Salı günü, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile görüşeceğini daha sonraki günlerde de Rum lider Anastasiadis ile mutlaka bir görüşme yapacaklarını ifade ederek, “O görüşme çerçevesinde elbette gayri resmi olarak genel bir durum değerlendirmesi yapılmasında ben de yarar görüyorum” dedi.

“İKİ LİDER OLARAK BU ADANIN GELECEĞİNİ KONUŞMAMIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, görüşmenin tarihinin karşılıklı temasla belirleneceğini belirterek, “iki liderin yeniden bir araya gelmesinin yankı uyandıracağına” ilişkin soru üzerine, “Keşke bu gibi toplantılardan yankı uyandıran sonuçlar üretebilsek. Ama hatırlarsınız 16 Nisan’da buluşmuştuk, oradan bir sonuç çıkmadı. Ama ben buluşmamak yönünde değilim. Elbette iki lider olarak bu adanın geleceğini konuşmamız lazım” diye konuştu