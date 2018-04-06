İki gece kulübü Vakıf malı üzerinde

Başbakan Tufan Erhürman, haftalık rutin basını bilgilendirme toplantısı düzenliyor. Başbakanlık’ta düzenlenen toplantıda Erhürman Vakıf malları ile ilgili konuştu

Erhürman, evkaf mallarının kiralanmasıyla ilgili yaptığı açıklamasında, 10 yıl ve daha uzun süreli kiralama sözleşmelerin sayısının 81 olduğunu ifade ederek, 81 kiralamanın yüzde 83’ünün gerçek kişiler veya özel şirketlerle yapıldığını kaydetti.

Çarpıcı açıklamalarda bulunan Erhürman, iki tane gece kulübü olarak kullanılan arazinin vakıflar tarafından verildiğinin görüldüğünü kaydetti.

Erhürman açıklamasında, Vakıflar’ın fesihle ilgili davalar açtığını ancak bu arazilerin uzun bir süredir gece kulübü olarak kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Erhürman açıklamasında şunları kaydetti:

Evkaf açtığı davayı kazanmış ve istinaf süreci yaşanıyor. Kiracılar, yıllardır bu işi burada yaptıklarını, siz bizden kira alıyordunuz. Bugün itibariyle yeni fark etmiş gibi dava açmanız, kabul edilebilir değil iddiasıyla istinafa gidiyorlar. Vakıf malları, vakfedenlerin amaçlarına uygun şekilde kullanılıyor mu şekilde, 2 gece kulübü, 4 kumarhane otel bulunduğu tespit edildi.”

İhale kuralı yok

Erhürman, vakıfların arazi kiralarken bir ihale kuralı bulunmadığını da kaydederek, tüzükte herhangi bir kural düzenlenmediğini ve ihalesiz bir biçimde kiralamalar yapıldığını belirtti.

Erhürman, “yapılacak olan ihaleleri düzenleyen tüzük de yok. Yasanın 23. Maddesi de tüzük olması gerektiğini söylüyor. Bir otelle ilgili o kadar çok konuşulurken, Evkafın bir sürü malında usülsüzlük olması kabul edilemez. Bugün ya da yarın sayıştay başkanı ile görüşeceğim” diyerek ortada keşmekeş olduğunu söyledi.