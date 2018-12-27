banner237
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
Dünyanın en dehşet verici hapishanesi
3 0
Başbakan’a Dome baskısı
Başbakan’a Dome baskısı
37 0
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
72 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
24 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
113 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
36 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
23 0
banner82

"İhale yoluyla Dome Otel'in işletmesinin önü açılmalı"

banner27

banner210
"İhale yoluyla Dome Otel'in işletmesinin önü açılmalı"
banner215

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, “Dome Otel’in ihale yoluyla işletilmesinin önünü açması için” Başbakana çağrı yaptı.
Erhan Arıklı, kira süresi Mayıs ayında dolan Dome Otel ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Turizm Emekçileri Sendikası (TES) Genel Başkanı ve Dome Oteli işletmecisi Dayanışma Turizm Ltd. temsilcisi Bayram Karaman’ın toplumu “yanlış” bilgilendirdiği ve Başbakan’ın üzerinde baskı oluşturmaya çalıştığı iddiasında bulundu.
Dome Otel’in kârının, sözleşme şartlarına aykırı olarak TES’e aktarıldığının Başbakan’ın oluşturduğu komitenin raporunda yazılı olduğunu kaydeden Arıklı, Sayıştaylık raporunda da ihaleye çıkılması gerektiği ifadesinin yer aldığını belirtti.
Ne yapılacağı konusunda, Başbakanın vicdanı ve Partisinin bazı kurmayları arasına sıkışmış durumda olduğunu da iddia eden Arıklı, konu üzerinde, hükümet ortaklarını sessiz kalmakla eleştirdi.
Arıklı, “Başbakan bu konuda vicdanının sesini dinlemeli ve Dome Otelin ihale yolu ile işletilmesinin önünü açmalıdır” dedi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.