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“İflas ve sosyal patlamalar kaçınılmaz”

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“İflas ve sosyal patlamalar kaçınılmaz”
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Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Sekreteri Salih Sonüstün, Türkiye’deki AKP iktidarının uyguladığı ekonomik ve siyasi politikalar sonucu, dövizde büyük devalüasyon gerçekleştiğini, TL kullanan Kuzey Kıbrıs’ta ekonomik yıkım yaşandığını belirterek, hükümeti halkı rahatlatıcı tedbirler almaya çağırdı.
Yazılı açıklama yapan Sonüstün, kırılma noktasına ulaşıldığını, bu noktadan sonra iflas ve sosyal patlamaların kaçınılmaz olduğunu iddia etti.
TL’nin kullanımdan kaldırılarak, stabil para birimine geçilmesinin şart olduğunu dile getiren Sonüstün, “İlave istikrar tedbirleri almak, gümrük ve fonları düşürmek, bankalarla görüşüp borçlu kesimlerin yükünü hafifletecek tedbirler almak, ülkeyi yönetenlerin öncelikli görevidir” dedi.
Sonüstün, hükümeti hızlı ve kararlı adım atmaya çağırdı.

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