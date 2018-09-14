İdris’ten beklenmedik istifa

Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris görevinden istifa etti. İdris’in Yakın Doğu Koleji Müdürlüğü görevine getirileceği öğrenildi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Asım İdris görevinden istifa etti.

Koalisyon hükümetinin TDP kanadından Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı'na atanan ve TDP eski Genel Sekreteri Asım İdris'in Müsteşarlık görevinden istifa etmesi, TDP’de şok etkisi yarattı.

TDP'deki Genel Sekreterlik görevinden Müsteşar atanması nedeni ile bir süre önce ayrılan Asım İdris, müsteşarlık görevinden önce de Levent Koleji'nde müdürlük görevinde bulunmuştu. İdris'in yeninden özel sektöre dönmeye karar verdiği ve bu kez Yakın Doğu Koleji Müdürlüğü görevine getirileceği öğrenildi. İdris, 2013 yılında kurulan CTP – TDP – DP hükümetinde de Milli Eğitim Bakanı olarak görev yapmıştı.