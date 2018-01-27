İbre tersine mi dönüyor?

Dörtlü koalisyonda günlerdir sona yaklaşıldığı konuşulurken dünkü UBP-DP görüşmesinde rüzgar bir anda tersine dönmeye başladı. DP lideri Denktaş “UBP’nin önerilerini değerlendirmek gerek. Tabanımız dörtlü koalisyon kurmamam için bana baskı yapıyor. Son kararı Pazartesi akşamı PM verecek” dedi. UBP Genel Başkanı Özgürgün ise DP ile görüşme sonrasında koalisyon hükümeti oluşturabilme konusunda bir ışık gördüğünü söyledi ve bir neticeye varılabileceğine inandığını belirtti

Dörtlü koalisyon görüşmelerinde sona yaklaşıldığı iddia edilirken, dün yapılan UBP-DP görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Dörtlü koalisyonda ‘UBP ile görüşmem’ demeyen tek parti olan DP’den dünkü UBP ile görüşme sonrası çarpıcı açıklamalar geldi. Toplantı sonrası konuşan DP Lideri Serdar Denktaş “UBP’nin de ortaya koyduğu görüşleri değerlendirmeye almak zorundayız” dedi

Öte yandan Özgürgün’ün DP ile yaptığı görüşmede UBP-DP ve YDP hükümetinin kurulması için DP’ye üç bakanlık vermeyi önerdiği iddia edildi.

YDP’ye bir bakanlık önereceği iddia edilen Özgürgün’ün 6 bakanlığın UBP’de kalmasını kabul ettiği ifade edildi.

Özgürgün’ün Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili de Serdar Denktaş’a öneride bulunduğu kaydedildi. Özgürgün’ün Serdar Denktaş’a sunduğu öneriye göre, 2020 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde UBP herhangi bir aday çıkarmayacak ve Serdar Denktaş’ı destekleyecek.

Serdar Denktaş’ın bu önerileri hafta sonunda düşüneceği ve kararını Pazartesi günü açıklayacağı öğrenildi.

Hükümet kurma çalışmaları kapsamında bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) Genel Başkanları, görüşmelere hafta sonu da devam edeceklerini açıkladı.

DP Genel Başkanı Denktaş, koalisyonla ilgili kararı kendi başına alamayacağını söyleyerek, 29 Ocak Pazartesi akşamı toplanacak DP Parti Meclisi’ne işaret etti. Denktaş, tabanının ve çevresinin dörtlü koalisyon kurmaması için kendisine baskı yaptığını da yineledi.

DP Parti Meclisi, pazartesi akşam yapacağı toplantıda, UBP, DP ve YDP’den oluşan üçlü koalisyonla, CTP, HP, TDP ve DP’den oluşan dörtlü koalisyon modellerini ele alacak, önerileri değerlendirecek ve bu konudaki kararını verecek.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, DP Genel Başkanı Serdar Denktaş, Genel Sekreterler Dursun Oğuz ve Afet Özcafer ile her iki partinin heyetinin yer aldığı görüşmeden sonra ilk sözü DP Genel Başkanı Denktaş aldı.

UBP ile ilk resmi temaslarını yaptıklarını söyleyen Denktaş, “UBP’nin ortaya koyduğu görüş ve düşünceleri de değerlendirmeye almak durumundayız” dedi.

DP ile UBP’nin birbirini tanıyan iki parti olduğunu kaydeden Serdar Denktaş, “Ortaya konan görüşler bizim için yeterli. Yarın (bugün) belki bir temas da heyetler yapar. Vaziyeti bir görelim. Zaten pazartesi akşamı DP’nin parti meclisini toplantıya çağırdık. Pazartesi akşamı son noktaya ulaşmış oluruz” şeklinde konuştu. Denktaş, hafta sonunu da değerlendirerek bir sonuca ulaşmaya çalışacaklarını söyledi.

UBP ile koalisyonda yer alma konusundaki bir soru üzerine DP Genel Başkanı Denktaş, “Ortada bir öneri vardır, bunu heyetimle ve yetkili kurullarımla değerlendirmek durumundayım. Bana verilen yetki hükümet kurma çalışmalarını yürütme konusundadır. Hükümet kurulabilmesi için önümüzde iki öneri, iki yol var. Bu anlamda her ikisini değerlendirip parti meclisine götürüp son kararı almam lazım. ‘Hayır UBP ile görüşmem’ demeyeceğimi zaten en başından beri ortaya koydum. Pozisyonum bu” şeklinde konuştu.

Dörtlü koalisyona girmemesi konusunda DP’ye yapılan baskıyla ilgili bir soru üzerine Serdar Denktaş, “Gerek parti içindeki arkadaşlarımdan gerekse parti tabanımdan bu yönde gelen baskılar var” dedi.

Basında istifalar konusunda çıkan bazı haberlerin sorulması üzerine Denktaş, “Basın hükümeti kurdu, bakanlıkları dağıttı, onun için basında çıkanlara bu ara pek dikkat etmiyorum” şeklinde konuştu.