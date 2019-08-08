Hükümetten 4 yeni atama daha

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Eğitim Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı'nda görev yapan dört daire müdürü görevden alınarak yerine atamalar yapıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan duyura göre görevden alma ve atamalar şöyle:

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü olarak görev yapan Şehbal HAMZAOĞULLARI 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü mevkiine Kerim AKPOLAT 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak görev yapan Elif PEKRİ 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Maliye Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine Halis ÜRESİN 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü olarak görev yapan İlkşen VAROĞLU 08.08.2019 tarihinde bu görevinden alınmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi Müdürü mevkiine Hakkı Başarı 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü mevkiine Gülşen HOCA 08.08.2019 tarihinden itibaren atanmıştır.