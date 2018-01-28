Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “HP olarak biz ‘ne isterse olsun illa ki hükümette olalım’ diyerek hareket etmedik. Hükümette veya değil halkın yararını esas alarak yürüyeceğiz” dedi

Halkın Partisi Başkanı Kudret Özersay, dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “HP olarak biz ‘ne isterse olsun illa ki hükümette olalım’ diyerek hareket etmedik. Hükümette veya değil halkın yararını esas alarak yürüyeceğiz” dedi.

Özersay’ın yaptığı paylaşım şöyle “Seçim ertesi Halkın Partisi adına koalisyon görüşmelerinde Halka karşı sorumluluğumuzun gereği olarak ve ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılı durumu dikkate alarak uzlaşmacı davrandığımızı, süreci olabildiğince erken sonuçlandırmak için gereken esnekliği gösterdiğimizi düşünüyorum. Gelinen aşamada dört parti başkanı olarak uzlaştık, hepimiz ortaya çıkan sonucu kabul ettik. HP olarak biz “ne isterse olsun illa ki hükümette olalım” diyerek hareket etmedik, ilkelerimizi esas alarak müzakere ettik. Yarın akşamki toplantısında Parti Meclisimizin hangi yönde karar alacağını bilemiyorum. Aynı şekilde diğer siyasi partilerin karar organları da ne karar alır bilemiyorum. Bildiğim tek bir şey var, o da Halkın Partisi olarak bizlerin, ister hükümette isterse muhalefette olalım, Halkın yararını esas alarak yolumuzu yürüyeceğimizdir, hem de hiç tereddütsüz. #devam”.