"Hükümetin tutumu “kaşıkla verip, kürekle almak”

Benzinin litresinin 5.40 olduğunu, ancak brent petrol fiyatının 280 TL olduğu bir dönemde akaryakıt zammı yapıldığını ifade eden Şahali, hükümetin tutumunun ise “kaşıkla verip, kürekle almak” olduğunu söyledi

CTP Milletvekili Erkut Şahali, yabancı yatırımcı ve Lapta Marina Projesi örneği hakkında güncel konuşma yaptı.

4 gündür bir “garabet” yaşandığını ifade eden Şahali, Pazar günü gündeme gelen olay sonrası yapılan konuşmaların konuyu daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Şahali, “bu rezillikten 41. Ersin Tatar hükümeti sorumlu” diyerek, yapılan konuşmaların yalan içerdiğini savundu.

“SUNULAN BELGELER ŞAİBELİ”

Sunulan belgelerin de şaibe içerdiğini ileri süren Şahali, ortaya konulan belgelere de inanmadıklarını, bu insanların konakladıkları otelin karantina oteli olup olmadığını sordu.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun söz konusu otelin karantina oteli olmadığı yönünde açıklamaları olduğunu ifade eden Şahali, bu konuda bilgi istedi.

Şahali, siyasi hesaplaşmaların kamu kaynakları tüketilerek yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, yabancı yatırımcının iş yapabilirliğinin kolaylaştırmak gerektiğini söyledi.

Sadece yabancı yatırımcılar için değil, herkesin iş yapabilirliği için çalışmak gerektiğini vurgulayan Şahali, bakanların halkın kürsüsünde sayısız yalan söylediklerini ileri sürdü.

“BELEDİYENİN UHDESİNDE OLAN BİR PROJEYE NEDEN DEVLET KARIŞTI?”

Devlet yönetmenin gayrı ciddi tutumlarla başarılabilecek bir iş olmadığını söyleyen Şahali, Lapta Belediyesi’nin uhdesinde olan bir projeye neden devletin karıştığını sordu.

“Devlete Lapta Belediyesi’nin ihalesinde yer olmadığını” vurgulayan Şahali, ihaleyi kazanamamış bir şirketin “rehberi” konumunda hükümetin kendini neden ortaya attığını öğrenmek istediğini söyledi.

Hükümetin Başbakanının ilgili bakanlarını arayıp sorgulayabileceğini, bu konuda verdiği bilgiyi tutarlı hale getirebileceğini ancak yapmadığını söyleyen Şahali, bu kişilerin bilgilerinin kamuoyuna neden ve nasıl sızdırıldığını sordu.

AKARYAKIT ZAMMINA ELEŞTİRİ…

Devlet ciddiyeti ile bağdaşmayan ne varsa yapıldığı için bu kişilerin kimlik bilgilerinin açığa çıktığını ileri süren Şahali, dün gece yapılan akaryakıt zammını da eleştirdi.

Benzinin litresinin 5.40 olduğunu, ancak brent petrol fiyatının 280 TL olduğu bir dönemde akaryakıt zammı yapıldığını ifade eden Şahali, hükümetin tutumunun ise “kaşıkla verip, kürekle almak” olduğunu söyledi.