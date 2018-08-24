"Hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerek"

Dörtlü koalisyon hükümetinin “yalpaladığını” ve kendi içindeki uyumsuzluk nedeniyle düşünmeden aldığı kararlarla halkın sıkıntılarını daha da ağırlaştırdığını savunan Sucuoğlu, hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerektiğini” ifade etti

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu “yaşanan döviz krizi ve başarısızlık karşısında hükümetin şikâyet, mazeret ve laf değil, iş üretmesi gerektiğini” kaydetti.



Yaptığı yazılı açıklamada, dörtlü koalisyon hükümetinin “yalpaladığını” ve kendi içindeki uyumsuzluk nedeniyle düşünmeden aldığı kararlarla halkın sıkıntılarını daha da ağırlaştırdığını savunan Sucuoğlu, Başbakan’ın açıkladığı önlemler paketinin akıbetinin aradan günler geçmesine rağmen belli olmadığını iddia etti.



Başbakan’ın, marketleri gezerek fiyatlardan şikâyetçi olduğuna işaret eden Sucuoğlu, Başbakan’ın açıklamalarıyla tüm marketleri zan altında bıraktığını, Başbakan Yardımcısı’nın da “etrafa sünnetçi korkusu yaymasına” rağmen hükümetin henüz ortaya ciddi bir icraat koyamadığını ileri srüdü.



Yapılması gerekenin, sektörler göz ardı edilmeden, halk düşünülerek, sapla samanı ayırmak ve yasaları eksiksiz uygulamak olduğunu kaydeden Sucuoğlu, şöyle devam etti:



“Hükümet, şikâyet, mazeret, laf değil iş üretmelidir. Hükümet, ‘felaket büyük. İstismarlar, fırsatçılar var. Halkın derdini, sıkıntının büyüklüğünü anlıyoruz’ gibi laflarla gün geçirmekten vazgeçmeli, derhal Anavatan Türkiye ile gereken temasları yapıp sonuçlandırmalı ve sorunları aşmaya odaklanmalıdır. Halkımız bir takvim çerçevesinde, ne gün ne yapılacağını bilmek ve o gün o işin yapılacağını görmek istiyor.”