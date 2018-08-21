“Hükümetin önlemleri sermaye sınıfını korumaya yönelik”

TKP YG Başkanı Çakıcı, ekonomi krizin faturasının dar ve sabit gelirlilere kesildiğini vurguladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, bayram mesajı yayımladı. Mesajda, ekonomideki gelişmelere yer verildi.

TKP YG Başkanı Mehmet Çakıcı tarafından yayımlanan mesajda, toplumsal bağları oluşturan inanç temelli kültürel değerlerden biri olduğu belirtilen Kurban Bayramı’nı “Resmi para birimi olarak kullanılan Türk Lirası'ndaki hızlı değer kaybına bağlı olarak yaşanan ekonomik kriz nedeniyle her şeyin iki katından fazla pahalandığı bir ortamda” karşıladıklarına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

“Kurban Bayramı'nın birey insana öğretisi, paylaşımdır. Olanın olmayanla paylaşması kişiyi insan yapan hasletlerden biridir. Bu bağlamda günümüz dünyasında devletlerin temel özelliklerinden biri olması gereken sosyal devlet ilkesinin temelini oluşturmaktadır.

TL krizi karşısında hükümetin almayı hedeflediği önlemlerin, sadece sermaye sınıfını korumaya yönelik olduğu açıkça görülmüştür. Oysaki ekonomi bilimine göre, kriz ortamından çıkışın yolu, üretimi artıracak ve bununla birlikte dengeli tüketimi de koruyacak önlemler alınıp hayata geçirilmesi gerekirdi. Alım gücü yüzde 50 oranında azalan orta ve dar gelirli kitlelerin kaybettikleri alım gücünü yeniden sistematik şekilde kazanacaklarına dair güvence verilmeliydi. Asgari ücret ve hayat pahalılığı ödeneği krizden çıkıncaya kadar 2 ayda bir verilmeye başlanmalıydı.

Ancak 4'lü koalisyon hükümeti bunların tersini yaparak, sermaye sınıfını ve özellikle bankaları koruyan, fırsatçılara olanak sağlayan önlemler alarak krizin faturasını dar ve sabit gelirlilere kesmiştir.

Her şeye karşın bayramın öngördüğü barışçıl duyguların tüm dünyaya yayılması dileklerimizle tüm halkımızın Kurban Bayramı'nı kutlarız.”



