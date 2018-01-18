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Hükümet yarın istifa ediyor

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Hükümet yarın istifa ediyor
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Başbakanı Hüseyin Özgürgün'ün yarın saat 10.30'da hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunacağı bildirildi

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, bugün saat 17:30’da toplanacak.

7 Ocak’ta gerçekleştirilen Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin ardından siyasi partiler, yetkili kurullarında sonuçları değerlendiriyor.

Seçimden birinci parti olarak çıkan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, seçim sonrası ilk toplantısını bugün gereçeleştirecek.

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi’nin gündeminde, Pazartesi günü gerçekleştirilecek yemin törenin ardından olası koalisyon ihtimallerini değerlendirme ve görüşmeler yapma konusunda Genel Başkan Hüseyin Özgürgün’e yetki verilmesi de bulunuyor.

Bu arada UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün yarın saat 10:30’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Başbakan Özgürgün’ün görüşmede yeni bir hükümet oluşumuna imkan vermek için hükümetinin istifasını sunacağı belirtildi.

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