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"Hükümet ve YÖK el birliğiyle KKTC üniversitelerini bitiriyor"

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YDP Genel Başkan Yardımcısı Önder, KKTC ye gelecek öğrencilerin, karantina parasını kendileri ödemek kaydıyla ülkeye  gelebileceğini açıklamasından sonra dün de YÖK’ün, yurt dışında okuyan TC uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine yatay geçişine imkan veren kararının KKTC üniversitelerini bitirmeye yönelik vahim kararlar olduğunu savundu

"Hükümet ve YÖK el birliğiyle KKTC üniversitelerini bitiriyor"

YDP Genel Başkan Yardımcısı Ali Akın Önder, hükümet ve YÖK’ün el birliğiyle KKTC üniversitelerini bitirmekte olduklarını savundu.

Önder, Bakanlar Kurulu’nun, KKTC ye gelecek öğrencilerin, karantina parasını kendileri ödemek kaydıyla ülkeye  gelebileceğini açıklamasından sonra dün de YÖK’ün, yurt dışında okuyan TC uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerine yatay geçişine imkan veren kararının açıklandığına işaret etti.

Önder, şöyle devam etti: “Her iki karar da KKTC üniversitelerini bitirmeye yönelik vahim kararlardır. Bakanlar Kurulu öğrencilerin 2 bin 350 TL karantina parası ödemeleri kaydı ile KKTC ye gelebilmelerine karar vermesi zaten azalan öğrenci sayısının daha da azalmasına ve hatta bu yıl KKTC ye yeni öğrenci gelmemesine neden olacaktır.

YÖK ün aldığı yatay geçiş kararı ise mevcut öğrencilerin de çok büyük kısmının Türkiye üniversitelerine geçiş yapmasına imkan verecektir.

İş bilmez Hükümet, KKTC üniversitelerini bitirmeye kararlı gözükmektedir.

Türkiye’den gelecek paranın sarhoşluğuna kapılan bu Hükümetin aldığı karantina kararlarını gözden geçirmesi ve YÖK ün almış olduğu karardan KKTC üniversitelerinin etkilenmemesi için derhal girişimde bulunmaları elzemdir.”

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