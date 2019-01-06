"Hukümet vatandaşı düşünen bir hukümet değil"

Tatar, “ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması nedeniyle halk ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” ileri sürdü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bu sabah Güzelyurt’ta temas ve incelemelerde bulundu.



UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar ilk olarak Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla görüşlerini dinledi.



Tatar, “ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması nedeniyle halk ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” ileri sürdü.



Halkın, mevcut sorunları UBP’nin aşabileceğini, UBP’nin yatırım, proje ve ekonomik canlılık demek olduğunu bildiğini savunan Tatar, “Halk, UBP’yi iktidarda görmek istiyor. Bunun önünde durmak mümkün değildir. Bunu görmeyenler de er ya da geç görecektir” diye konuştu.



CYPFRUVEX ZİYARETİ



UBP Genel Başkanı Ersin Tatar daha sonra Kıbrıs Meyve Sebze İhracat Şirketi Cypfruvex’i ziyaret etti.



Tatar, burada yaptığı konuşmada da narenciye üreticisinin hükümetin tutumundan dolayı zorda olduğunu iddia etti.



Cypfruvex’in narenciye üreticisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar şunları kaydetti:



“Umarım hükümet ve Cypfruvex narenciye üreticisini düşünerek, onun üretimden kopmasını engelleyecek bir yol izler. Aksi takdirde UBP olarak üretici ile birlikte mücadele edeceğiz. Biz, Güzelyurt’u gözen çıkaran değil, Güzelyurt’u üniversiteleri, tarımı, turizmi ile gelişen cazip beldemiz, kentimiz olarak görme kararlılığında olan bir partiyiz. Güzelyurt’a sözümüz var, sözümüzü tutacağız.”