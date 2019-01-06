banner237
En iyi biyografi kitapları
En iyi biyografi kitapları
25 0
Detoks etkili 5 kış besini
Detoks etkili 5 kış besini
11 0
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
Dünyanın Dört Bir Yanından Sıra Dışı Yasaklar
23 0
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
Maserati Levante'ye GTS seçeneği
31 0
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
Heyecan kasırgasında, LAÜ güldü
10 0
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
Ercan’a 120 saatte 47 bin 772 yolcu
15 0
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
Sarayda Kıbrıs konulu zirve
24 0
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
Vicdani retçi Karapaşaoğlu cezaevine girecek
62 0
banner82

"Hukümet vatandaşı düşünen bir hukümet değil"

banner27

Tatar, “ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması nedeniyle halk ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” ileri sürdü

banner210
"Hukümet vatandaşı düşünen bir hukümet değil"
banner215

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, bu sabah Güzelyurt’ta temas ve incelemelerde bulundu.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar ilk olarak Pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşların sorunlarıyla görüşlerini dinledi.

Tatar, “ekonomik kalkınma için ne yapması gerektiğini bilen, vatandaşı düşünen bir hükümetin değil, al gülüm, ver gülüm ilişkisi içinde bulunan 4’lü, zorlama bir hükümetin görevde olması nedeniyle halk ve ülkenin sıkıntılar yaşadığını” ileri sürdü.

Halkın, mevcut sorunları UBP’nin aşabileceğini, UBP’nin yatırım, proje ve ekonomik canlılık demek olduğunu bildiğini savunan Tatar, “Halk, UBP’yi iktidarda görmek istiyor. Bunun önünde durmak mümkün değildir. Bunu görmeyenler de er ya da geç görecektir” diye konuştu.

CYPFRUVEX ZİYARETİ

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar daha sonra Kıbrıs Meyve Sebze İhracat Şirketi Cypfruvex’i ziyaret etti. 

Tatar, burada yaptığı konuşmada da narenciye üreticisinin hükümetin tutumundan dolayı zorda olduğunu iddia etti. 

Cypfruvex’in narenciye üreticisi için büyük önem taşıdığına işaret eden Tatar şunları kaydetti:

 “Umarım hükümet ve Cypfruvex narenciye üreticisini düşünerek, onun üretimden kopmasını engelleyecek bir yol izler. Aksi takdirde UBP olarak üretici ile birlikte mücadele edeceğiz. Biz, Güzelyurt’u gözen çıkaran değil, Güzelyurt’u üniversiteleri, tarımı, turizmi ile gelişen cazip beldemiz, kentimiz olarak görme kararlılığında olan bir partiyiz. Güzelyurt’a sözümüz var, sözümüzü tutacağız.”

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.