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“Hükümet, Türkiye ile sıkıntı yaşıyor”

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“Hükümet, Türkiye ile sıkıntı yaşıyor”
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Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Başkanı Erhan Arıklı, hükümete yönelik “Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) koalisyondan dışlamaları" çağrısını yineleyerek, “YDP olarak size dışardan hiç bir karşılık beklemeksizin ihtiyacınız olan sayısal desteği verelim. Böylece her açıdan rahatlayın ve ülke sorunlarına yoğunlaşın” ifadelerini kullandı. 

Yazılı açıklama yapan Arıklı, hükümetin Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile sıkıntı yaşadığını, TDP’nin yaptığı uygulamaların ilişkileri daha da gerginleştirdiğini iddia etti. 
Arıklı, ekonomik krizi hafifletmenin tek yolunun Anavatan Türkiye’nin desteğini alarak bir takım ekonomik önlemleri yürürlüğe koymak olduğunu söyleyerek, TDP’nin aldığı bazı kararlarla ikili ilişkileri dinamitlediğini savundu. 

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