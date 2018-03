"Hükümet sosyal ekonomik kalkınmayı hızlandırma sorumluluğuna sahiptir”

Başbakan Tufan Erhürman, Başbakanlık’ta düzenlediği haftalık basın toplantısında, “Bu hükümet için, denetleme, adalet hükümeti söylendi. Denetimleri arttırdık, adaletle ilgili çalışmalar başlattık, ama hepsinden önce bu hükümet icraat misyonuna sahip bir hükümettir, sosyal ekonomik kalkınmayı hızlandırma sorumluluğuna sahiptir” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman, her şeyden önce, bu Hükümetin icraat misyonuna sahip bir hükümet olduğuna işaret ederek, üç ayaklı bir çalışma yürüttüklerini, bunların birincisinin rutin işler ve atamalar; ikincisinin denetimler ve hukuka aykırı işlerin tespiti, üçüncünün ve en önemsediği ayağın da yeni projeler olduğunu belirtti.



Erhürman, hükümetin hayata geçirdiği 15 proje hakkında bilgi verdiği toplantıda, basının sorularını da yanıtladı.



ATAMALAR …6 MÜŞAVİR BAŞBAKANLIKTA GÖREVE BAŞLADI



İlk olarak atamalar konusunda açıklama yapan Başbakan Erhürman, bugün itibarıyla iki resmi atama yapıldığını, Mahmut Denizcioğlu’nun Başbakanlık Denetleme Kurulu’na, Şifa Çolakoğlu’nun da Gençlik Dairesi Müdürlüğüne atandığını; altı müşavirin de Başbakanlıkta göreve başladığını söyledi.



Başbakan, Erkan Tekeli’nin Yerel Yönetimler, özelde Erenköy Belediyesi ve bölgesel kalkınma projeleri üzerinde; Umure Örs’ün gençlik, spor ve uyuşturucuyla mücadele konusunda; Ece Billuroğlu’nun mali denetim konularında, İsmail Balcı’nın hukuki konularda, Metin Bilmem’in yeni cezaevi tamamlanana kadar mevcut cezaevindeki koşulların iyileştirilmesi alanında, Mehmet Başel’in ekonominin iki temel bacağından biri olan turizm konularında danışmanlık veya çalışmalar yapmaya başladığını, Başbakanlıkta görevlendirmeyi düşündüğü daha müşavirlerin bulunduğunu söyledi.



MAL BİLDİRİMİ



Milletvekillerinin mal bildirimlerini verme süresinin 2 hafta önce dolduğunu kaydeden Erhürman, Cumhuriyet Meclisine sunduğu mal bildiriminde, Gönyeli’de kendine ait bir apartman dairesi, eşi ile birlikte yaşamakta olduğu eşinin adına bir ev, kendi adına bir Mazda ve bir de Toyota (babasının kullanımında) marka araç, eşinin mülkiyetinde ise bir Honda araç; banka hesabında eşi ile ortak bir hesapta 25 bin TL, bir de maaşının yattığı cari hesabı ile eşi ile kaldığı evi satın almak için aldığı borçtan kalan 111 bin TL borcu bulunduğunu söyledi.



15 YENİ PROJE



BÖLGESEL KALKINMA PROJELERİ



Başlatılan 15 projenin birincisinin bölgesel kalkınma projesi olduğunu kaydeden Erhürman, öncelikli bölgenin İskele-Karpaz olduğunu, TC ile yeni mali protokol için başlayacak görüşmelerde bu konunun önemli olduğunu kaydetti.



Bu bölgenin işsizliğin en yüksek, eğitimin en düşük, kilometre kareye düşen insan sayısının en az, iş edinip de hayat sürdürmenin en sıkıntılı olduğu bölge olduğunu kaydeden Erhürman, İskele Karpaz Kalkınma Projesinin hemen hemen tamamlanmak üzere olduğunu; Lapta Yeşilırmak bölgesinin ikinci öncelikli kalkınma bölgesi olduğunu, bu bölgenin alternatif turizm, tarım ve yüksek eğitim üzerinden kalkınmasını öngördüklerini, üçüncü öncelikli bölgenin Mesarya, Lefkoşa Surları ve Gazimağusa Surları içerisi ile Lefke kasaba bölgeleri olduğunu söyledi.



LEFKOŞA SANAYİ BÖLGESİ TAŞKIN ÖNLEME PROJESİ



İkinci temel projenin, Lefkoşa Sanayi Bölgesi taşkın önleme projesi olduğunu kaydeden Erhürman, bunun için 6 milyon TL ayrıldığını, ek takviyeler de yapılabileceğini, bir sonraki yağış dönemine kadar bu projeyi tamamlamak düşüncesinde olduklarını söyledi.



GENÇLİK MERKEZLERİ



Üçüncü proje için, Gazimağusa Maraş ve Lefkoşa Surları içerisinin yoksulluk bölgesi ve risk bölgesi olarak pilot bölge belirlendiğini kaydeden Erhürman, bahse konu bölgelere gençlik merkezleri yapılması öngörüldüğünü, bu yönde yer tespitinin tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.



SPOR POLİTİKASI OLUŞTURULACAK



Dördüncü proje olarak, hedeflerinin bir spor politikası ortaya koymak olduğunu kaydeden Erhürman, spora para aktarmanın ötesinde, çocukların sportif yeteneğinin belirlenmesi, kulüplerin futbol dışında başka branşlarda da faaliyet göstermesini hedeflediklerini, futbola karşı olmadıklarını ancak sporun sadece futbol olarak görülmemesi yönünde çalışmaları bulunduğunu söyledi.



Erhürman, futbolda uluslararası müsabaka yapılmasında sıkıntıların büyük olmasına rağmen bazı branşlarda sıkıntıların daha az olduğunu, hatta bazı dallarda engelleme bulunmadığını da kaydetti.



Futbola 5 milyon TL verilmesi yönünde imzalanan protokolle ilgili olarak ise Erhürman, bu sözün 2017 Temmuz’da bir önceki hükümet tarafından verildiğini, kulüplerin de planlamalarını bunun üzerinden yaptığını göz önüne alarak, protokolün imzalandığını ancak, gelecek yıl spor politikası öncelikleri üzerinden bütçenin belirleneceğini söyledi.



Yetenek seçimi için Lefkoşa Surları içerisinin pilot bölge olarak belirlendiğini kaydeden Erhürman, projenin amacının genç sporcuların başarılarının arttırılmasına yardımcı olmak ve gelişimlerinin takip edilmesi olduğunu, Projenin iki ayda tamamlanmasının ardından düşüncenin ülke çapında uygulamaya konması olduğunu söyledi.



GENÇ TEPE PARKI



Beşinci projenin Domuzcular Burnu bölgesinde kalan bölgede yapılması öngörülen Genç Tepe Parkı Projesi olduğunu kaydeden Erhürman, geçen hükümet döneminde başlatılan projenin revize edilmekte olduğunu, Projenin aşama aşama hızla hayata geçirilip, aşama aşama hizmete açılacağını çünkü parasının ayrıldığını, Projenin üç etapta yapılacağını, ilk iki etabın bu hükümetin görev döneminde tamamlanmasını öngördüklerini söyledi.



ENGELSİZ SPOR SALONU



Başbakan Erhürman, altıncı projenin Mustafa Çelik Engelsiz Spor Salonu’nun tamamlanması olduğunu söyledi.



ÜNİVERSİTELERDE OKUL SONRASI EĞİTİM



Yedinci projenin okul sonrası öğrencilere bilim, sanat ve spor alanlarında üniversitelerde eğitim verilmesi olduğunu kaydeden Erhürman, konuyu bazı üniversite yetkilileri ile görüştüğünü, proje çerçevesinde kamu okullarında okuyan çocuklara yönelik öğleden sonraları bilim, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesinin, her üniversitenin bu kapsamda 30-40 çocuktan sorumlu olmasının öngörüldüğünü kaydetti.



KOOPERATİFLERİN DENETLENMESİ İÇİN İZLEME VE RİSK MERKEZİ



Sekizinci projenin Kooperatif Şirketeler Mukayyitliği ile ilgili olduğunu kaydeden Erhürman, Mukayyitliğin en büyük görevinin denetim olduğunu, bu kapsamda izleme ve risk merkezi kurulması üzerinde çalıştıklarını, merkezin kurulmasıyla Mukayyitliğin tüm bilgileri günlük ve anlık denetleme olanağı olacağını söyledi.



SENFONİ ORKESTRASI İLE İLGİLİ PROJE



Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na bir bina sağlamanın projeleri arasında olduğunu kaydeden Erhürman, konuyla ilgili Lefkoşa surları içerisinde kalan eski vakıflar pasajı ile ilgili hem proje hem de Evkaf ile çalışmaların tamamlandığını ifade etti.



CEZAEVİNDEKİ GENÇLERE YÖNELİK EĞİTİM



Onuncu projelerinin cezaevindeki gençlere yönelik olduğuna işaret eden Erhürman, Merkezi Cezaevi’nde, genç mahkum ve tutuklular açısından sıkıntılı bir durum bulunduğunu, bahse konu kesimin belli bir eğitimden geçerek tahliye edilmelerinin önemli olduğunu, aksi halde aynı suçu veya daha ağır suçları işleme olasılığının yüksek olacağını, bu projeyi hayata geçirmek için yeni cezaevinin tamamlanmasını beklemeyeceklerini kaydetti. Erhürman, şartlı tahliyede bu Cezaevi’nde alınacak eğitimlerin önemli bir unsur olacağını söyledi.



UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE



Onbirinci projelerinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu, bunun en çok üzerinde durulan konulardan biri olduğunu kaydeden Erhürman, mevzuattaki eksiklikler üzerinde çalışma başlatıldığını, diğer taraftan uyuşturucu ölçen cihazların tedariki için para ayrıldığını, ancak bazı tıbbi ilaç kullananlarda yanlış sonuçlar alınabileceği yönünde duyumlar üzerine araştırma başlattıklarını söyledi.



KIBRISLI TÜRKLERİN GERİ DÖNMESİ VEYA YATIRIM YAPMASI



Onikinci projelerinin yurtdışındaki Kıbrıslı Türklerin ülkeye geri dönmesi veya yatırım yapması ile ilgili olduğunu belirten Erhürman, bu konuyla ilgili olarak Avustralya, Türkiye ve İngiltere’deki Kıbrıslı Türklerin envanterinin çıkarılması üzerinde çalışma başlattıklarını, bu konuda ilgili nüfus otoriterleriyle ile bağlantı kurulduğunu, çalışmanın ülkede yatırım olanaklarını belirlemek için yürütüldüğünü kaydetti.



KİTAP OKUMANIN YAYGINLAŞTIRILMASI



Başbakan Tufan Erhürman, kitap okumanın yaygınlaştırılması için Gençlik Dairesi kapsamında bir proje başlattıklarını, ülkede kitap okumanın “çok ciddi şekilde geriye gidilen bir vaka” olduğunu, yaza girmeden bu projenin uygulamaya konacağını söyledi.



Erhürman, projeleri arasında, rehabilitasyon amaçlı, Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATE) de bulunduğunu, iki yer üzerinde çalıştıklarını, bu projeyi bir yıl içerisinde tamamlama hedefi koyduklarını kaydetti.



Kültürel mirasın tanıtımı konusunda da proje başlattıklarını belirten Erhürman, kültürel mirasın tanıtımını yapacaklarını söyledi.



ENGELLİLERİN SPORA TEŞVİK EDİLMESİ



Erhürman, on beşinci projelerinin engelliler için sporun yaygınlaştırılması projesi olduğunu, amaçlarının Batıda ve Doğuda ikamet eden engellilere, gerek taşınma gerekse de spor tesislerinde spor yapma imkanı sağlamak ve basketbol dışında diğer dallarda da sporu teşvik etmek olduğunu söyledi.



Bosna’da ikincilik elde eden engelli basketbol takımının Cuma ve Salı günü basketbol maçı bulunduğunu kaydeden Erhürman, halkın maçlarına giderek destek vermesinin takımın motivasyonu açısından önemli oluğunu kaydetti.