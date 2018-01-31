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Hükümet protokolü yarın imzalanıyor

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel  Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün saat 14.000’te CTP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya gelerek yaklaşık 3 saat görüşürken, yarın saat 11.00’de protokolün genel başkanlar tarafından imzalanacağı açıklandı

Hükümet protokolü yarın imzalanıyor
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Koalisyon kararı alan  4 partinin genel başkanları,  koalisyon protokolü  üzerinde uzlaştı.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) Genel  Başkanları hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün saat 14.000’te CTP Genel Merkezi’nde yeniden bir araya geldi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından  açıklama yapan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,  toplantıda koalisyon protokolüne  son şeklinin  verildiğini ve 4 parti Genel Başkanı olarak  protokol  üzerinde uzlaştıklaırnı kaydetti.

Erhürman, yarın saat 11.00’de protokolün genel başkanlar tarafından imzalanacağını ifade etti.

Erhürman, Bakanlar Kurulu listesini de cuma sabahı  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmayı hedeflediklerini kaydetti.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman,   bakanlıkların partiler arasında  paylaşımının tamamlandığını,   bakanların kimler olacağıyla ilgili çalışmaların ise son aşamada olduğunu söyledi.

MECLİS BAŞKANI TDP’DE Mİ?

Meclis Başkanı’nın 3 milletvekiline sahip TDP’ye ait olmasının  Meclis iç tüzüğüne uygun olup olmadığına ilişkin soru üzerine de Erhürman,  bu konuda hukuki çalışmanın devam ettiğini ve hukuka uygun bir çözüm üreteceklerini vurguladı. Erhürman, “Hukuka aykırı olan bir şey yapmayacağımız kesin . Hukuka uygun çözüm formülü bulmaya çalışacağız” dedi.

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