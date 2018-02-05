Hükümet programı Meclis Genel Kurulu'nda okunacak

Genel Kurul’da ilk olarak, Hükümet programının mecliste okunacağı günü belirleyen kararı okundu. Hükümet Programı 9 Şubat Cuma günü saat 10.00’da Genel Kurul’da okunacak.Başkanlık divanı seçimleri ise varılan mutabakat gereği bir sonraki birleşime ertelendi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Geçici Başkanı Hüseyin Angolemli başkanlığında saat 10.50’de toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak, Hükümet programının mecliste okunacağı günü belirleyen kararı okundu. Hükümet Programı 9 Şubat Cuma günü saat 10.00’da Genel Kurul’da okunacak.

Başkanlık divanı seçimleri ise varılan mutabakat gereği bir sonraki birleşime ertelendi.

Bu sırada usul hakkında söz alan Başbakan Tufan Erhürman, başkanlık divanı seçimlerinin ertelenmesi konusunda milletvekillerine bilgi verdi.

Başbakan Tufan Erhürman, Mecliste grubu bulunan parti başkanları ile yaptıkları toplantıda divan seçimini erteleme kararı aldıklarını belirterek, bu konudaki hukuki yorumlarda farklı görüşler olduğunu ve bunlar için başsavcılıktan görüş istediklerini kaydetti.

Erhürman, “Cuma gününe kadar başsavcılığın görüşü de gelir, seçim yapılır. Bu karar grubu olan parti başkanlarını oy birliği ile alınan karardır” dedi.

Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, seçimle ilgili hükümlerin açık olduğunu ifade ederek, başkanlık divanındaki toplantıda başsavcılıktan görüş alınmasına ilişkin görüşe olumlu oy verdiklerini belirtti ve, başkanlık divanı için uzlaşama yoluna gidilmesi işe zorlamayla başlanmaması tavsiyesinde bulundu.

Özgürgün, işe rahat bir şekilde başlanması meclis ve hükümetin rahat bir şekilde görevini yapabilmesi tavsiyesinde bulundu.

Yerinden söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın Meclisteki yemininin geçersiz olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine konuşan Geçici Meclis Başkanı Hüseyin Angolemli ise, Derya’nın yeminin geçerli olduğu kanaatine vardıklarını, bu kararın hukukçulara danışılarak verildiği bilgisini aktardı.

Meclisin bir sonraki birleşimi 9 Şubat Cuma günü saat 10.00’da yapılacak.