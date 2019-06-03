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Hükümet ortaklarının İstanbul'daki temasları başladı

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Hükümet ortaklarının İstanbul'daki temasları başladı
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Günübirlik çalışma ziyareti kapsamında bu sabah İstanbul’a giden Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu bugün öğleden sonra TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.
Heyetin, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile saat 14.00’te, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile saat 15.30’ta görüşmesi bekleniyor.  Görüşmelerde, Kıbrıs konusu, Doğu Akdeniz’deki son durum ekonomik ve mali konular ele alınacak.
Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Sonat Altuğ ile Protokol Müdürü Cem Topçu’nun da yer aldığı heyet adaya bu akşam dönecek.
 

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