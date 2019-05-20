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Hükümet Kurma Çalışmaları

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Halkın Partisi’nin (HP) koalisyon hükümetiyle ilgili görüşmeleri sürüyor.

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Hükümet Kurma Çalışmaları
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UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, bu sabah Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) yaptığı açıklamada, bugün için henüz heyetler arası bir görüşme planlanmadığını kaydederek, başkanlar düzeyinde de bir görüşme olup olmayacağıyla ilgili kesin bir şey de söyleyemeyeceğini, bunun ilerleyen saatlerde netlik kazanacağını belirtti.
Tatar ve Özersay, dün TAK’a açıklama yapmıştı. Tatar, gelinen noktada Bakanlıklar ve bunlara bağlı daireler üzerinde durduklarını kaydetmiş,  HP Genel Başkanı Kudret Özersay, UBP ile bir koalisyon hükümeti kurup kurmayacaklarının henüz netleşmediğini, kendileri açısından kurulması olası bir koalisyon hükümetinin; temel ilkeleri ve çalışma kurallarının, bakanlık ve diğer kurumlar kadar önemli olduğunu belirtmişti.
Hükümetin istifasının üzerinden 11 gün geçti. Kudret Özersay, Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi’nin 8 Mayıs’ta aldığı hükümetten çekilme kararını açıklamasının ertesinde Başbakan Tufan Erhürman 9 Mayıs’ta istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya sunmuştu. Akıncı,  13 Mayıs Pazartesi ve 14 Mayıs Salı günü parti başkanlarıyla görüşmüş, görüşmeleri tamamladığı 14 Mayıs’ta hükümeti kurma görevini UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’a vermişti.
Tatar, görevi almasının ertesinde, 15 Mayıs’ta, CTP ile başlayarak Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partileri ziyaret etmiş, parti başkanlarıyla görüşmüştü. UBP ile HP, ikinci tur görüşmelerini geçtiğimiz cuma günü yapmıştı. Hafta sonu da görüşme olabileceği açıklanmıştı ama görüşme olmadı. 
 
 

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