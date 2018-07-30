"Hükümet gözle görülür, elle tutulur hiçbir icraat yapmadı"

UBP Genel Başkanı Özgürgün, hükümetin altı ayda elle tutulur, gözle görülür, gerek madden, gerekse manen hissedilebilir hiçbir icraat yapmadığını savunarak “Halkın tek hissettiği, yapılan zamlar, ekonomik sıkıntı ve kaybedilen umutlardır” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün “ halkın iradesini hiçe sayıp dört ortakla inat ve koltuk uğruna yürütülen hükümetin altı ayda elle tutulur, gözle görülür, gerek madden, gerekse manen hissedilebilir hiçbir icraat yapmadığını” savundu.

Yazılı açıklama yaparak hükümeti eleştiren UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Halkın tek hissettiği, yapılan zamlar, ekonomik sıkıntı ve kaybedilen umutlardır” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden beridir ellerini halkın cebinden çıkarmayan bir hükümet modeli yaşandığını ileri süren Özgürgün, “Her çözümün zam olduğu kanaatindeler, halen daha devlet yönetmenin oyun olmadığının farkına varamadılar, bir de yüzleri kızarmadan geçmiş hükümet zam yapmadı diye yapmak zorunda kaldık şeklinde açıklamalar yapıyorlar, bu bir acizlik göstergesidir, çözümler üretecekleri yerde hükümetteki bir partinin milletvekilleri devletten alacakları hayat pahalılığını hayır kurumlarına bağışlayacaklarının şovunu yaparak gündem değiştirmeye çalışıyorlar” dedi.

CAS

CAS’ın eylemlerine değinen Özgürgün, CAS personelinin her gün sokaklarda olduğunu, hükümetin, “beceriksizliği ve uyumsuzluğu yüzünden” çalışanların işsiz, aşsız, ekmeksiz bırakılması, polisle karşı karşıya getirilip kadınların yerlerde sürüklenmesine zemin hazırlanmasının kabul edilemez bir insanlık ayıbı olduğunu ifade etti.

Özgürgün, “ Devlete ait olmadığı iddia edilen CAS’ın Ulaştırma Bakanlığı teşkilat şemasında yer alması, bu durumun sosyal medyaya düşmesinden sonra yangından mal kaçırır gibi teşkilat şemasından çıkarılması, 4 Mayıs 2015 tarihinde CAS çalışanlarını temsilen HAVA-SEN ile dönemin CTP-DP hükümeti adına işveren olarak Başbakan Yardımcısı’nın toplu iş sözleşmesini imzalaması, 2014’ten bu yana CTP hükümetlerinin sayısız Bakanlar Kurulu kararları ile CAS maaşlarının eksilen tutarlarının ödenmesi CAS’ın kime ait olduğunun en büyük göstergesidir” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ VE HAYVANCI İSYANDA”

Çiftçi ve hayvancının da isyan noktasına geldiğini savunan Özgürgün, “İnsanların mazot alacak paraları kalmadı, hükümet halen daha oyalama yolunda ısrarcı, özel sektörü zaten batırdınız bir de hayvancı ve çiftçiyi batırırsanız vay halimize, o zaman bu halk size protesto nasıl yapılır, sokağa nasıl inilir gösterecektir” dedi.

HAVALİMANI

Uçuş sayılarının düşmesi ile ilgili adım atmayan hükümetin herhangi bir turizm geliştirme vizyonunun bulunmadığını iddia eden Özgürgün, şöyle devam etti:

“2017 verilerine göre Ercan Devlet Havalimanı’nı kullanan turist ve yerli sayısı 1,945,371 kişidir ve bu, ülke liman girişlerinin %95’ine tekabül etmektedir. Yeni Ercan Havalimanı bittiğinde ise kapasite 5.5 milyonu aşacak, peki turizmde atılım yapmak için, uçuşları çoğaltmak için ve en önemli lokomotif sektörlerden biri olan turizmi, özellikle de eko ve butik hotel turizmini kalkındırmak için havalimanın bitmesini mi bekleyeceksiniz? “

UBP’nin hükümet olduğu süreçte çok ciddi projeler ürettiğini kaydeden Özgürgün, gerek Sağlık Bakanlığı, gerek Ulaştırma Bakanlığı gerekse İçişleri Bakanlığının şimdiki hükümete çok büyük ölçekli fiziki projeler miras bıraktığını, Çalışma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ile Ekonomi ve Enerji Bakanlığının ise hayatı kolaylaştıracak ve halkı ekonomik yönden rahatlatacak güzel projelere imza attığını ifade etti.