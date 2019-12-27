banner255
banner69
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
Basketbolun şampiyonları GAÜ ve UKÜ
15 0
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
2020'nin ilk günü Ercan'da yoğunluk hat safhada olacak
51 0
 
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
Akile Ruh Ekizoğlu'ndan muhteşem bir şiir kitabı
33 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
48 0
Şampiyon GAÜ
Şampiyon GAÜ
212 0
Akile Ruh Ekizoğlu,
Akile Ruh Ekizoğlu, "İki Parça " isimli şiir kitabını tanıttı
20 0
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
Çiftçinin yüzü yağmurlarla gülüyor
22 0
banner355

"Hükümet 260 Milyon TL’ye el koymak istiyor"

banner27

"Hükümet 260 Milyon TL’ye el koymak istiyor"

 Türk-Sen Genel Başkanı Aslan Bıçaklı, hükümetin İstihdam Destek Merkezi Fonu’nda biriken 260 Milyon TL’ye el koymak istediğini savundu

Türk-Sen Genel Başkanı Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, “2010 yılından beridir uygulamada olan İstihdam Destek Merkezi Fonu ile ülkemizdeki gençlerin başka ülkelere göçünü durdurma ve kendi ülkemiz gençlerine istihdam sağlamayı teşvik maksadı ile kurulan ve şu anda bu çerçevede istihdam edilen toplam yılda  60 bin çalışana katkı koyan bu fondan İhtiyat Sandığı Yönetim  Kurulunun hiç bir bilgi ve onayı olmadan İhtiyat Sandığı yasasında ilgili kapsam maddesini hükümet edenler değiştirerek fonda  şu ana kadar biriken 260 milyon TL’ye  el koymak istemektedir” dedi.

“Türk-Sen olarak böyle bir uygulamanın yapılmasına şiddetle karşı olduğumuzu duyururuz” diyen Bıçaklı, hükümeti bu yanlıştan yada ülke yönetiminden vazgeçmeye çağırdı.

Bıçaklı, bu konunun takipçisi olacağı ve gerekirse yasal haklarını kullanacağının bilinmesini istedi.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.