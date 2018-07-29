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HP’li vekiller hayat pahallığı artışını bağışlayacak

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HP’li vekiller hayat pahallığı artışını bağışlayacak
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Halkın Partisi milletvekilleri hayat pahallığı artışını almayacaklarını ve bu artışları her ay topluca farklı bir hayır kurumuna bağışlama kararı aldıklarını açıkladı.

Halkın Partisi’nden sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

Hayat pahalılığının kamudan maaş alan herkese eşit oranda/yüzdelikte yansıtılması yerine, fazla alana daha az, az alana ise daha fazla yansıtılması için Maliye bir çalışma yaptı ancak bunun özellikle hayat pahalılığı için teknik olarak mümkün olmadığı sonucuna vardı. Bize söylenen, bunun maaş baremleri arasındaki oranları ve skalayı da bozacağı yönündedir.

Öte yandan bizler Halkın Partisi vekilleri olarak bu hayat pahalılığı artışını almayı, kendimize göre doğru bulmuyoruz. Bu nedenle bu konuda daha makul bir formül bulununcaya değin, yapılması zorunlu olduğu söylenen bu artışı her ay topluca farklı bir hayır kurumuna bağışlama kararı aldık.”

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