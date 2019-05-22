HP’den UBP ile koalisyona 40 evet 20 hayır

HP Parti Meclisi, 40 evet ve 20 hayır oyu ile UBP ile koalisyon kurma kararı aldı. HP lideri Özersay, “Gözü kapalı bir biçimde bir karar almadık” dedi

Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, 40 evet ve 20 hayır oyu ile UBP ile koalisyon kurma kararı aldı.

HP Parti Meclisi dün akşam saat 19:00’da Emekliler Cemiyeti’nde toplandı.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, iki buçuk saat süren toplantısı sonrasında açıklama yaptı ve basının sorularını yanıtladı.

Özersay, UBP’yle koalisyon kararı almanın kendileri açısından kolay olmadığını kaydetti ve ülke açısından da çok kolay bir dönemde olunmadığını ve toplumsal sorumluluklarının bilincinde olarak ve bu sorumluluğu dikkate alarak ellerini taşın altına koymaktan kaçınmadan böyle bir karar ürettiklerini söyledi.

Toplantıda UBP ile görüşmeleri sonucunda şekillendirdikleri koalisyon protokolünün içeriğini madde madde ele alınıp değerlendirdiklerini kaydeden Özersay, 40 evet, 20 hayır oyu ile koalisyona girme karar aldıklarını söyledi ve “Hayırlı olsun” diye konuştu.

Koalisyon protokolünün bu sabah saat 10:00’da Cumhuriyet Meclisi’nde yapılacak törende imzalanacağını kaydeden Özersay, saat 11:00’de ise kabinenin Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sunulacağını kaydetti.

Kabineyi açıklamasının istenmesi üzerine Özersay, kabinenin Cumhurbaşkanı’nın onayıyla ortaya çıkacağını ve şu aşamada bir şey söylemesinin doğru olmayacağını belirtti.

Hükümet kurulmasına karşın ciddi oranda bir “hayır” oranı olduğunun söylenmesi ve bunu nasıl yorumladığının sorulması üzerine de Özersay, HP’nin daha önce yaptığı koalisyonda elde ettiği tecrübe bağlamında değerlendirmeler yapıp karar vereceğini söylediklerini ve bu tecrübeleri dikkate alarak böyle bir karar ürettiklerini kaydetti.

Özersay, “Dolayısıyla gözü kapalı bir biçimde bir karar almadık; birincisi bu. İkincisi de HP’nin içinde çoğulcu ve demokratik bir ortam olduğunun göstergesidir. Bizim için sadece koalisyona girme yönünde oy kullanan değil hayır diyenlerin de ortaya koydukları görüş ve endişeler çok önemlidir, bunları da önümüzdeki dönemde kendimize dair notlar olarak aldık bu koalisyon ilişkisi içinde temkinli bir biçimde o görüşleri de dikkate alacağız bundan herkes emin olabilir” diye konuştu.