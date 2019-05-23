HP’de iki istifa birden

HP’nin UBP ile koalisyon kurmasına tepki gösteren HP Parti Meclisi üyesi Melih Özhakkı ve Lefkoşa Belediyesi’nin HP'li Belediye Meclis Üyesi Umut Öksüz, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı

HP Parti Meclisi’nin önceki akşam gerçekleştirdiği toplantıda aldığı 40 evet ve 20 hayır oyu ile UBP ile hükümet kurma kararı almasının ardından Girne’den HP Parti Meclisi Üyesi Melih Özhakkı partideki görevlerinden ayrıldığını açıkladı.

Lefkoşa Türk Belediyesi HP'li Belediye Meclis Üyesi Umut Öksüz de, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

HP Parti Meclisi Üyesi Melih Özhakkı’nın istifa açıklaması şu şekilde:

“Sevgili dostlar.. Ben halkın Partisine katılırken katılma sebeplerimin neler olduğunu defalarca dile getirdim..

Ne dedim? Şeffaf, sorgulayıcı, yanlışın karşısında, yasa dışılıklara izin vermeyen, yolsuzluklarla sonuna kadar mücadele eden bir parti olduğuna inandığım ve içerisindeki insanların geçmişinin tertemiz olup kimseye gebe olmadığına inandığım için.

Gelinen noktada geçmiş 4’lü koalisyona hiç girilmemesinin ve son bir kaç aydır da bitmesi gerektiğini defalarca partim içerisinde dile getirdim. Ve sonuç olarak geç de olsa hükümetten çekilmeye ben de onay verdim hiç tereddütsüz. Ancak bunun UBP gibi ülkenin sistemsiz ve çarpık düzeninin baş mimarı bir parti ile kesinlikle bir koalisyona onay vermeyeceğimi de parti içerisinde herkese söyledim. HP diğer düzen partilerinden kopan sistemin bu partilerin mentalite ve misyonları ile düzelemeyeceğini savunan ve inanan arkadaşlardan oluşmuş bir partidir. Ve bu siyasi parti başından beridir geçmiş düzen partilerinin yanlışlıklarını eleştiren ve tespit edilen yolsuzluklarının yargıya intikal etmesi için elinden geleni yapmış ve hala daha yapmakta olan bir siyasi oluşumdur.

Ancak bence Halkın Partisi kuruluş amaçlarına, ilkelerine, hedeflerine kesinlikle ters düşen bir karar alarak, ülkenin bu günleri görüp dibe çökmesinde büyük oranda mesuliyet taşıyan ve sistemsizlik sistemdir in mimarı olan UBP ile yapılan oylamada çoğunluk oyları ile bir koalisyona girme kararı almıştır.

Bu siyasettir her şey olabilir ancak, ben kesinlikle zerre kadar inanıp güvenmediğimden dolayı böyle bir ortaklığın içerisinde görev almama kararı aldım. Partideki tüm görevlerimden çekilmeye karar verdim. Bu benim oluşturulacak hükümet protokolüne karşı tarafın yıllardır uymadığı gibi yine uymayacağına olan inancımdan dolayıdır ve şahsi tercihimdir. Kimseyi eleştirmiyorum herkesin kararına da saygım sonsuzdur. Sadece doğru olmadığına inandığım için böyle bir oluşumda faal olarak olmamayı tercih ediyorum.

Ama Halkın Partisini bu günlerde ve bu kadar kritik ve hassas kararları almasını bir şekilde sağlayan yüzde 17’lik kesim biraz daha cesaretli davranıp bu partiyi çok daha güçlü bir şekilde iktidara getirseydi her şey bugün başka olurdu diye düşünüyorum.

Partime gelince; Sn başkanımız Kudret bey değeri ölçülemeyecek eşsiz bir insandır. Bakanlarımız milletvekillerimiz keza hepsi birbirinden değerli bireylerdir. Partiye gönül veren her birey gerçekten değerli ve inanarak katılmış arkadaşlardır ve hiç kimsenin zerre kadar art niyet taşımadığına adım gibi eminim. İnansaydım çok uzun zaman önce giderdim. Herkes iyi niyetli bir şekilde çaba sarf etti bu güne dek.

Herz aman arkalarında olacağım ve doğru işlere destek vereceğim.

Hiç hayırlı olacağına inanmasam da yeni hükümetin memlekete hayırlı uğurlu olmasını diler başarılar dilerim.

İnşallah UBP düşüncelerimin tam tersine icraatlara destek verip önceki dönemlerde yaptıkları gibi yandaşa onucuk bunucuk ona iş verme buna ihale verme işlerini bırakıp tam bir istişare içerisinde halk için bir şeyler yapmaya soyunur ve beni yanıltır da bende aldığım bu karardan dolayı utanırım. Ama hiç sanmıyorum. Herkese saygılar ve iyi geceler dilerim”

HP'Lİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ UMUT ÖKSÜZDEN DE İSTİFA

Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi HP'li Belediye Meclis Üyesi Umut Öksüz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Öksüz’ün istifa açıklaması şöyle:

“İdeallerine sahip, aktif bir Kıbrıs genci olarak üyesi olduğum Halkın Partisi’nin her geçen gün başlangıçta umut ettiği ideallerinden uzaklaştığını üzülerek gördüğümden dolayı, yakın çevrem ve ailem ile birlikte almış olduğum karar doğrultusunda Halkın Partisi’ndeki aktif siyasi hayatımı sonlandırdığımı bildirmek isterim. Böylece 2018 yerel seçimlerinde Başkent Lefkoşa seçmeni tarafından taktir edilen Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Meclis Üyeliğimi bugün itibari ile bağımsız olarak sürdüreceğimi belirtmek isterim. Bugüne kadar bana destek veren büyüklerim, arkadaşlarım, ailem, yakın çevrem ve dostlarıma sonsuz teşekkür ederim.”

Umut Öksüz, Lefkoşa’da 1’inci sıra adayı olarak Belediye Meclis Üyesi seçilmişti.