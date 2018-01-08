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HP oybirliğiyle UBP'yle koalisyona hayır dedi

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Halkın Partisi (HP) Merkez Yönetim Kurulu toplanarak, oy birliğiyle, Ulusal Birlik Partisi’yle (UBP) koalisyon kurmama kararı aldı.

HP oybirliğiyle UBP'yle koalisyona hayır dedi

 

TAK muhabirinin HP Genel Sekreterliği’nden aldığı bilgiye göre, HP, alınan karar çerçevesinde UBP ile herhangi bir koalisyon görüşmesi de yapmayacak.
Halkın Partisi seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapmak üzere saat 14,30’da parti merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

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