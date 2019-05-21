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HP'nin kritik toplantısı başladı

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HP'nin kritik toplantısı başladı
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Halkın Partisi (HP) Parti Meclisi, Ulusal Birlik Partisi (UBP)’yle koalisyon hükümeti kurulması konusunda karar vermek üzere toplandı.

İki partinin koalisyon görüşmelerinde ortaya çıkan sonucun değerlendirileceği HP Parti Meclisi toplantısı, Genel Başkan Kudret Özersay başkanlığında yapılıyor. Emekliler Cemiyeti’nde yer alan toplantı saat 19.00’da başladı.

UBP Parti Meclisi ise, saat  20.30’da Sarayönündeki parti binasında toplanacak.

UBP ile HP yetkilileri, koalisyon görüşmeleri çerçevesinde bugün yaklaşık iki saat süren bir görüşme yapmıştı.

Toplantı sonrasında açıklama yapan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Parti yetkili organlarımızın bize verdiği yetki çerçevesinde çalışmalarımızı belirli bir olgunlaşma noktasına getirdik.  Başka heyetler arası görüşe olmayacak. Muhtemelen aynı saatlerde yapacağımız parti meclislerimize götürerek değerlendireceğiz” demişti.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, temel prensipler ve diğer konularda görüşmeler yaptıklarını ve Parti Meclisi’ne bilgi vereceklerini söylemiş, uyum içinde çalışacaklarına inancının tam olduğunu kaydetmişti. Tatar, sonucu bu akşam geç saatlerde paylaşacaklarını belirtmişti.

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